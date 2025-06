Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio di letama e paglia presso il maneggio del centro ippico il Vigneto in via per Carpi a San Martino in Rio, Nel maneggio vi erano circa 50 cavalli, di cui una decina spostati per sicurezza dagli stallini. Nessuno di loro ha accusato problemi.