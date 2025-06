È tutto pronto per la settima edizione del Motor Valley Fest, in programma a Modena dal 5 all’8 giugno 2025, che per quattro giorni trasformerà la città in un palcoscenico a cielo aperto della mobilità.

Oltre 40 brand – tra case auto, costruttori, circuiti, università, enti e aziende della filiera – animeranno il centro storico con un grande percorso espositivo diffuso in più di 10 piazze e luoghi simbolo della città. Un viaggio immersivo tra storia, innovazione e design, dove i protagonisti della Motor Valley dell’Emilia Romagna – Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Dallara, Pagani – incontrano le realtà emergenti della sostenibilità e della ricerca.

Saranno esposti più di 60 veicoli tra supercar, moto, prototipi e modelli d’epoca, accanto a concept innovativi, simulatori e installazioni dinamiche.

Piazza Roma ospiterà dal 5 all’8 giugno il Best of Motor Valley con l’esposizione al pubblico delle auto e delle moto più iconiche e rappresentative del passato e del presente dei brand della Motor Valley, in mostra, tra gli altri, “gioielli” iconici come la Ferrari F80, la Dallara Stradale, la Lamborghini Temerario, l’Utopia Roadster di Pagani, la Maserati GT 2 stradale e le Ducati Panigale V4 Tricolore, Panigale V4 Tricolore Italia, Panigale V4 Lamborghini.

Protagonisti anche i quattro celebri circuiti della Motor Valley (Autodromo di Varano de’ Melegari, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, Autodromo di Modena, Misano World Circuit Marco Simoncelli), la Scuderia de Adamich, la Scuderia Tricolore e il Museo Ferruccio Lamborghini.

Per l’intera durata del Fest, i Giardini Ducali ospiteranno il Padiglione delle Classiche (by Assetclassic), un nuovo spazio dove poter celebrare l’eredità, la cultura e la bellezza delle auto nate nel cuore della Motor Valley: granturismo e sportive leggendarie si raccontano tra eleganza e restauri live firmati Bacchelli & Villa. Una straordinaria esposizione a cielo aperto di auto storiche e delle storie dietro i modelli, i marchi e le persone che hanno costruito la leggenda di questa terra.

Un vero omaggio al made in Italy e alle sfide globali della mobilità, arricchito da oltre 100 attività interattive tra test drive, laboratori, talk, simulatori e mostre tematiche, pensate per ogni fascia di pubblico. A rendere ancora più spettacolare l’atmosfera, esibizioni adrenaliniche, drifting, freestyle, mototerapia e show dinamici.

La città vivrà anche attraverso un fitto calendario di sfilate, raduni e parate che attraverseranno Modena come una lunga festa in movimento. Il pubblico potrà ammirare da vicino vetture storiche, GT, moto iconiche e mezzi istituzionali in un’esperienza collettiva all’insegna del rombo e dell’emozione, pensata per rinsaldare il legame profondo tra la regione e i suoi motori.

Anche i musei e le oltre 20 mostre dedicate al mondo dell’auto arricchiranno il racconto: fotografie, collezioni d’autore, carrozzerie e modellini racconteranno l’evoluzione della velocità, tra arte, cultura meccanica e cinema. Il viaggio nella Motor Valley correrà anche sul grande schermo, attraverso anteprime nazionali e una rassegna cinematografica con proiezioni e incontri dedicati all’automobilismo e ai grandi viaggi su quattro ruote.

I musei motoristici della città resteranno aperti con eventi speciali, offrendo un’immersione totale nella leggenda della Motor Valley, dai luoghi simbolo di Ferrari e Maserati a quelli di Stanguellini e Pagani.

Il racconto si estenderà anche oltre Modena, con eventi diffusi in altre località del distretto come Formigine e Maranello: mostre, laboratori, spettacoli, visite guidate e performance artistiche renderanno il Fest un’esperienza davvero corale e condivisa, capace di coinvolgere il territorio e valorizzarne la vocazione motoristica e culturale.

Il 7 e 8 giugno, con il Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Terme, ritornerà sulle strade modenesi la bellezza senza tempo di alcune delle auto più straordinarie al mondo. Gran finale domenica 8 giugno con la proclamazione del Best of Show in Piazza Roma, davanti al Palazzo Ducale.

L’INDUSTRIA SI RACCONTA

Motor Valley Fest 2025 alzerà il sipario giovedì 5 giugno con il Convegno Inaugurale, alle ore 9.00, presso il Teatro Storchi di Modena. Un momento di visione strategica dedicato all’evoluzione dell’industria automotive e alle sfide che attendono la filiera, con un confronto tra top manager, esperti, imprenditori, istituzioni e mondo accademico.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio di Modena Giuseppe Molinari, del Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, del Sindaco di Modena Massimo Mezzetti (in video), l’edizione 2025 si fregerà anche quest’anno di prestigiosi key note speech.

Sul palco saranno protagonisti Stefano Domenicali, Presidente e CEO Formula 1 (in video), Jan-Christoph Köstring e Michele Bertoncello di McKinsey & Company, che presenteranno una ricerca esclusiva sul comportamento dei clienti ultra-high-end nel settore automotive; Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca; Teodoro Lio, CEO di Accenture Italia, che offrirà una lettura dell’ecosistema europeo dell’auto alla luce dell’impatto dell’intelligenza artificiale; Brunello Cucinelli, imprenditore e umanista, con una riflessione ispirata al valore dell’identità italiana tra etica, cultura e innovazione.

A chiudere la mattinata, l’attesa Motor Valley Top Table, tavola rotonda che riunirà i vertici dei grandi brand della Motor Valley – Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, Dallara, Ducati – per un confronto su innovazione tecnologica, competitività globale e futuro dell’esperienza ad alte prestazioni. A seguire il taglio del nastro, alle ore 13.00, in Piazza Roma, nell’area expo “Best of Motor Valley”, dove saranno esposti veicoli iconici delle principali case auto, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle più importanti realtà della Motor Valley.

Per l’intero pomeriggio di giovedì 5 giugno e per l’intera giornata di venerdì 6 giugno, spazio alle 14 tavole rotonde del programma convegnistico suddivise in tre macrotemi: “Industry”: filiera, normative ESG, investimenti, mobilità elettrica; “Innovation”: AI, smart mobility, startup, tecnologie emergenti; “Consumer Experience”: racing, heritage, design, nuovi modelli di relazione con il cliente.

STARTUP, HACKATHON E TALENTI: LA MOTOR VALLEY GUARDA AVANTI

Gli eventi del format Innovation & Talents, che si svolgeranno presso la Fondazione Collegio San Carlo, dal 5 al 7 giugno, saranno il cuore dell’incontro tra studenti, università, aziende e professionisti. Sono previsti 13 Talent Talk, con il coinvolgimento di brand quali Ferrari, Pagani, Lamborghini, Dallara, Ducati, e realtà come Accenture, Art Group, Brembo, CNH, HPE Coxa, Loccioni e il team Visa Cash App RB F1.

Tra le novità di quest’edizione, l’Hackathon promosso da AssetClassic e Motor Valley Accelerator con il supporto di TikTok, in programma il 7 e 8 giugno. Giovani talenti si sfideranno nello sviluppo di soluzioni innovative basate sulla data analysis e l’intelligenza artificiale, con premi e mentorship dedicate.

Il 5 giugno torna anche l’atteso appuntamento con la Meet & Match Night, format B2B che vedrà protagoniste 46 startup italiane e internazionali, pronte a presentare le proprie soluzioni tecnologiche a investitori, aziende e stakeholder del settore.

L’UNIVERSITÀ IN PIAZZA: ECCELLENZA INGEGNERISTICA E PROTOTIPI

In Piazza Grande, University Village accoglierà università e scuole di alta formazione da tutta Italia, con l’esposizione di prototipi realizzati dagli studenti, tra cui monoposto di Formula SAE, motociclette sperimentali e modelli in scala per gare di automobili radiocomandate stampate in 3D.

Motor Valley Fest si conferma un evento unico nel suo genere, capace di unire l’eccellenza industriale, la cultura, la formazione e il divertimento in un grande racconto corale che coinvolge l’intera comunità e il territorio. Quattro giorni di esperienze immersive, dialoghi di alto profilo, scoperte tecnologiche e spettacoli indimenticabili, per vivere a 360 gradi la passione che anima la Terra dei Motori.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del Motor Valley Fest.

GLI ORGANIZZATORI

Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Comune di Modena, Associazione Motor Valley Development, MUNER, Meneghini & Associati, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Unioncamere Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, in partnership con ACI, Anfia, UNRAE sezione veicoli industriali, Autopromotec, Bologna Fiere – Motor Show.

L’evento è realizzato con il supporto di Accenture, Billiani 1911, CNH, Dassault Systèmes, EFESO Management Consultants.

www.motorvalley.it

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

In centro a Modena da giovedì 5 a domenica 8 giugno arriva il Motor Valley Fest e per consentire lo svolgimento della manifestazione, garantendo la sicurezza della circolazione stradale, saranno operate alcune modifiche alla viabilità.

In particolare, per l’intera durata dell’evento sarà sospeso il transito, con posizionamento di barriere fisse a lisca di pesce in modo da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso, di polizia e dei diretti ai passi carrabili, in piazza Roma, in via Emilia centro da corso Canalgrande a largo Sant’Agostino, in corso Duomo e in corso Canalchiaro fino a via Cervetta. Anche il trasporto pubblico locale subirà delle variazioni di percorso (per informazioni www.setaweb.it).

Sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione, nell’intera area adibita a parcheggio di largo degli Erri (dalle 7 del 5 giugno alle 24 dell’8 giugno); nella zona adibita a parcheggio in piazzale San Domenico (dalle 7 del 4 giugno alle 24 del 9 giugno); nel tratto di corso Canalchiaro da corso Duomo a via Cervetta (già in corso fino alle 24 del 9 giugno); in piazzale San Francesco e adiacente tratto di corso Canalchiaro (dalle 7 del 6 giugno alle 24 dell’8 giugno); in largo San Giorgio (dalle 7 del 4 giugno alle 24 del 9 giugno); e in largo Moro, nel tratto antistante al civico 1, da viale Tassoni a viale Vittorio Veneto (dalle 7 del 4 giugno alle 24 dell’8 giugno).

Nella foto, da sin. Andrea Albani (vice presidente Motor Valley Development), Amedeo Faenza (vice presidente Federalberghi Emilia Romagna), Roberta Frisoni (Assessora regionale a turismo, sport e commercio dell’Emilia-Romagna), Massimo Mezzetti (Sindaco di Modena), Giuseppe Molinari (presidente Camera di Commercio di Modena), Eugenio Razelli (Coordinatore scientifico Motor Valley Fest)