In occasione della Festa della Repubblica, il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia ha partecipato alle celebrazioni articolate in due momenti significativi: il picchetto d’onore in Piazza Martiri e lo stendimento del Tricolore sulla facciata del Palazzo Ducale, sede della Prefettura.

L’iniziativa si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari, costituendo uno dei momenti più solenni della cerimonia ufficiale. Il personale specializzato del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) ha eseguito con precisione e professionalità la spettacolare manovra di dispiegamento della bandiera, resa ancor più suggestiva dall’accompagnamento musicale del quintetto di ottoni dell’Istituto “Peri Merulo”, che ha contribuito a valorizzare l’evento.