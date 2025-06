Protagonista dell’ottavo e ultimo appuntamento della rassegna “Incontri al Convento”, sarà l’astrofisico Federico Di Giacomo che presenterà “Alla scoperta dell’Universo estremo. CTAO: il più grande osservatorio di raggi gamma da Terra”, venerdì 6 giugno alle ore 20,30, nel salone del Convento dei Frati Cappuccini di Castel San Pietro Terme (con ingresso da via Tanari). L’ingresso è libero e gratuito, senza prenotazione.

Come spiega l’associazione Il Poliedro che organizza la rassegna «dopo l’incontro di maggio con Mario Montanari dedicato alla musica di Beethoven, che ha riscosso grande interesse dalle numerose persone presenti, siamo arrivati all’ultimo incontro del ciclo. Torneremo a ‘riveder le stelle’, venerdì 6 giugno, con Federico Di Giacomo, astrofisico già invitato e molto apprezzato nelle precedenti edizioni, che ci condurrà in un viaggio ai confini dell’universo, alla ricerca dei fenomeni più potenti e, per fortuna, lontani da noi. E scopriremo che Bologna sarà al centro di questa avventura scientifica».

«Tra il Cile e le Canarie, nei prossimi anni, saranno installati più di 60 telescopi di tre diverse dimensioni – anticipa il relatore Federico Di Giacomo –, creando il più grande osservatorio astronomico di raggi gamma mai costruito, il CTAO (Cherenkov Telescope Array Observatory). Ad oggi, questo ambizioso progetto internazionale è ancora in fase di realizzazione, ma la sua rete di telescopi all’avanguardia è destinata a trasformare la nostra visione dell’Universo, svelando le energie più potenti e i segreti più antichi del cosmo».

Chi è Federico Di Giacomo

Federico Di Giacomo, laureato in Astrofisica e Cosmologia all’Università di Bologna nel 2013, lavora all’INAF dal 2015. È coinvolto in numerosi progetti di divulgazione scientifica e di tutela del patrimonio storico della scienza. Ha curato la mostra virtuale Look Up! e ideato laboratori didattici con Save the Children, svolti in contesti fortemente marginalizzati. Si occupa di contenuti multisensoriali per un’astronomia più inclusiva e coordina le attività di divulgazione per la missione Gaia dell’ESA. È attivamente impegnato nell’uso di tecnologie emergenti per promuovere il Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), il più grande osservatorio terrestre per raggi gamma. Ricopre inoltre il ruolo di responsabile nazionale per le attività di coinvolgimento del pubblico e divulgazione astronomica per l’Unione Astronomica Internazionale (IAU).

La terza edizione della rassegna “Incontri al Convento” è stata organizzata dall’associazione Il Poliedro con il patrocinio di Comune e Pro Loco di Castel San Pietro Terme.

Info: poliedrocspt@gmail.com