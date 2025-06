Come sempre, a fine anno scolastico, la Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini cambia orario di apertura al pubblico. Il nuovo orario estivo, in vigore da questa settimana, è il seguente:

lunedì: chiuso

martedì: 9:00 – 12:30

mercoledì: 9:00 – 12:30 e 14:00 – 18:30

giovedì: 9:00 – 12:30

venerdì: 9:00 – 12:30 e 14:00 – 18:30

sabato: 9:00 – 12:30

Si comunica, inoltre, che la biblioteca rimarrà chiusa dall’11 al 23 agosto.

DA NON PERDERE

ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA “IL FILO DELLE STORIE” PER BAMBINI DAI 2 AI 6 ANNI, A CURA DELLE BIBLIOLETTRICI

Sabato 7 giugno alle ore 10.30 si terrà l’ultimo appuntamento della stagione con le letture animate nell’ambito della rassegna “II filo delle storie”, a cura delle lettrici volontarie della Biblioteca di Palazzo Frattini. L’iniziativa, indirizzata a bambine e bambini dai 2 ai 6 anni, è un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli che, ogni mese, hanno avuto la possibilità di immergersi nel magico mondo dei libri attraverso storie coinvolgenti e colorate, in un ambiente accogliente e stimolante. La rassegna, che si ripete con successo da qualche anno, è stata pensata per sviluppare la fantasia e l’amore per la lettura fin dai primi anni di vita. Ogni incontro, infatti, rappresenta un’opportunità unica per i bambini di esplorare mondi diversi, stimolando la curiosità, la capacità immaginativa e il desiderio di scoprire sempre di più.

Ingresso libero.

CONSIGLI DI LETTURA PER L’ESTATE: ECCO COSA SUGGERISCONO I BIBLIOTECARI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGGIANO

Qualche suggerimento di libri da leggere quest’estate? Basta chiederlo alle bibliotecarie della Biblioteca Comunale di Guastalla che, insieme ai colleghi del sistema bibliotecario reggiano, hanno redatto un pieghevole, disponibile al desk in piazza Garibaldi 1, con i titoli consigliati.

Ecco i suggerimenti delle bibliotecarie di Guastalla:

Il viaggio del divano letto, di Pierre Jourde

Il deserto dei tartari, di Michele Medda (e Dino Buzzati)

La tempesta su Piccadilly, di Michael J. Arlen

E quelli delle altre biblioteche della provincia

I consigli di Albinea

Ti ricordi di Sarah Leroy?, di Marie Vareille

Una vacanza incantevole, di Elizabeth Jane Howard

A quattro zampe, di Miranda July

I consigli di Bagnolo in Piano

Il figlio della tempesta, di Marco Buticchi

Madame le commissaire e l’inglese scomparso, di Pierre Martin

I consigli di Bibbiano

Otto milioni di dei, di David B. Gil

La mano dell’orologiaio, di Jeffrey Deaver

Atti umani, di Han Kang

I consigli di Boretto

Liberata, di Domenico Dara

Attraverso la vita, di Sigrid Nunez

108 rintocchi, di Yoshimura Keiko

I consigli di Brescello

Delitto e castigo, di Fëdor Dostoevskij

Soul to soul. Storie di musica vera, di Alberto Castelli

Confiteor, di Piergiorgio Paterlini

I consigli di Cadelbosco Sopra

Fame d’aria, di Daniele Mencarelli

Tutto il blu del cielo, di Melissa Da Costa

I consigli di Campagnola Emilia

Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno, di Benjamin Stevenson

Wellness, di Nathan Hill

I consigli di Fabbrico

Tutto per i bambini, di Delphine de Vigan

I consigli di Campegine

Domani domani, di Francesca Giannone

La neve in fondo al mare, di Matteo Bussola

Quando le montagne cantano, di Nguyen Phan Que Mai

I consigli di Casina

La capsula del tempo, di Elysian

Come anima mai, di Rossana Soldano

Il club dei perdenti, di Giulia Rossi

I consigli di Cavriago

Le nostre mogli negli abissi, di Julia Armfield

Tomie, di Junji Ito

Butterfly, di Martta Kaukonen

I consigli di Correggio (ragazzi)

L’avventuroso volo di un’arvicola intorno al mondo, di Torben Kuhlmann

Lucciole, squaletti e un po’ di pastina, di Donatella di Pietrantonio

Sua Altezza Poltiglia, Principessa di Fango, di Beatrice Alemagna

I consigli di Correggio

La casa degli sguardi, di Daniele Mencarelli

Tra il silenzio e il tuono, di Roberto Vecchioni

Tutta la vita che resta, di Roberta Recchia

L’ubicazione del bene, di Giorgio Falco

Donne di tipo 1, di Roberta Casasole

I consigli di Gattatico

Il dio dei boschi, di Liz Moore

La casa dei silenzi, di Donato Carrisi

Tu sei qui, di David Nicholls

I consigli di Gualtieri

Quando ascolterai questa canzone, di Lola Lafón

Felici tutti i giorni, di Laurie Colwin

In frantumi, di Hanif Kureishi

I consigli di Quattro Castella

Il diner nel deserto, di James Anderson

Quando tutto è detto, di Anne Griffin

I consigli di Reggiolo

Dove ti nascondi, di Marzia Sicignano

Libera Università, di Tomaso Montanari

Quando muori resta a me, di Zerocalcare

I consigli di Rio Saliceto

Pronto intervento, di Mariana Leky

Gli amici di una vita, di Enrico Brizzi

Dove arrivano le acque, di Anja Kampmann

Il consiglio di Rolo

Oro puro, di Fabio Genovesi

I consigli di Rubiera

La stanza degli ufficiali, di Marc Dugain

Il quinto giorno, di Frank Schätzing

Piccoli suicidi tra amici, di Arto Paasilinna

I consigli di San Polo

La locanda dei gatti e dei ricordi, di Yuta Takahashi

Il nostro grande niente, di Emanuele Aldrovandi

Il consiglio di San Martino in Rio

L’insieme delle parti, di Ivan Vladislavic

I consigli di Scandiano

Storie impreviste, di Roald Dahl

Michele Strogoff, di Jules Verne

Demon Copperhead, di Barbara Kingsolver

I consigli di Vezzano

Il canto dei cuori ribelli, di Thrity Umrigar

La vita a volte capita, di Lorenzo Marone

Una ragazza d’altri tempi, di Felicia Kingsley

I consigli di Reggio Emilia (Panizzi)

Nelle migliori famiglie, di Angelo Mellone

Ultime luci a Vercallo, di Barbara Parenti

Paradiso, di Michele Masneri

I consigli di Reggio Emilia (Rosta Nuova)

Mattino e sera, di Jon Fosse

Clementina, di Giuliana Salvi

Il giorno dell’ape, di Paul Murray

I consigli di Reggio Emilia (San Pellegrino)

Fumana, di Paolo Malaguti

Saresti così bella, di Holly Bourne

Per info:

Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini

Piazza G. Garibaldi, 1 – Guastalla, tel. 0522-839755, biblioteca@comune.guastalla.re.it