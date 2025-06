Giunto alla sua IV edizione, il Festival Respighi Bologna è il primo festival residente dedicato ad uno dei massimi compositori italiani del Novecento nella città che ne ha visto i natali: Ottorino Respighi.

Grazie al progetto ideato da Maurizio Scardovi, manager bolognese che opera nel settore dello spettacolo e Direttore Artistico del Festival, dal 2022 ogni autunno il Festival Respighi Bologna trasforma la città intera in un palcoscenico diffuso per concerti, convegni, approfondimenti, proiezioni e incontri, con l’obiettivo di riscoprire non solo l’opera di Ottorino Respighi, ma anche quella dei suoi contemporanei, promuovendo l’immenso patrimonio musicale e i fermenti culturali e sociali del primo Novecento italiano. Un progetto che si ripropone dunque di valorizzare il ruolo di Bologna Città Creativa della Musica UNESCO, unico in Italia e all’avanguardia nel panorama internazionale per l’importanza della sua offerta culturale.

A raccogliere con entusiasmo il progetto di Maurizio Scardovi sin dall’edizione-lancio del 2022 è stata Musica Insieme, che negli anni ha invitato ad esibirsi per il Festival star internazionali come Mischa Maisky, Ilya Gringolts, Louis Lortie, Mariangela Vacatello, Laura Marzadori, Giovanni Sollima, compagini di riferimento come l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Oksana Lyniv e la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Alessandro Bonato, ma anche i giovani talenti dell’Orchestra del Conservatorio “Giovan Battista Martini” guidati da grandi Maestri come Donato Renzetti.

L’edizione 2024 in particolare ha registrato circa 7.000 spettatori in 10 giorni, coinvolgendo 14 istituzioni culturali del territorio e oltre 200 artisti in 9 luoghi della Regione, con 3 sold out, 2 prime esecuzioni assolute e la pubblicazione di un nuovo volume, Ottorino Respighi. Pittore di suoni.

Un progetto corale

«Quello del Festival Respighi Bologna — commenta la Presidente di Musica Insieme Alessandra Scardovi — è un progetto multidisciplinare e corale, che mette in rete le più importanti istituzioni culturali del territorio e italiane per costruire un ritratto a più voci del compositore e del suo tempo, che si arricchisce anno dopo anno di sempre nuovi tasselli e scoperte. Sin dalla I edizione, preziosa è stata la collaborazione del Teatro Comunale di Bologna come del Conservatorio felsineo, della Cineteca di Bologna e della Fondazione Arturo Toscanini di Parma, e ancora dell’Accademia Filarmonica di Bologna, del Teatro Duse e del Teatro del Baraccano, mentre salutiamo con grande piacere le nuove collaborazioni che da quest’anno vedono al nostro fianco l’Accademia di Belle Arti di Bologna e l’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, Palazzo Boncompagni e Succede solo a Bologna».

Con il sostegno del Comune di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura, e grazie al fondamentale contributo dei Founding Partners Alfasigma e Pelliconi e di sostenitori sensibili al territorio come Banca di Bologna e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, anche la IV edizione del Festival offre al pubblico un cartellone ricco di iniziative, lo sguardo proiettato verso il futuro. Una visione che è stata premiata da patrocini importanti come quelli di AGIS — Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, Confindustria Emilia Area Centro e Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con la partnership preziosa di Bologna Welcome nella promozione del Festival, e quella di Card Cultura promossa dal Comune di Bologna, che prevede speciali riduzioni sui biglietti degli spettacoli per i possessori della card.

Piazza Maggiore: un luogo-simbolo per il concerto di presentazione del Festival

«Si aprono le danze domenica 8 giugno 2025 con il concerto di presentazione del Festival Respighi Bologna — commenta il Direttore Artistico Maurizio Scardovi — che sarà ospitato anche quest’anno in Piazza Maggiore, e non potrebbe esserci luogo più suggestivo per celebrare il grande compositore nella Città che ne ha visto i natali. Sarà un momento particolarmente significativo, anche perché il concerto rappresenterà l’evento finale del Bologna Portici Festival, con cui il Comune di Bologna rende omaggio ai suoi Portici Patrimonio UNESCO: due importanti manifestazioni che si stringono la mano in Piazza Maggiore».

Nel costante impegno per la valorizzazione e la promozione dei talenti emergenti e delle nuove realtà musicali del territorio, il concerto dell’8 giugno segnerà anche il debutto ufficiale della neonata Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti guidata dal suo Direttore Artistico Matteo Parmeggiani: un progetto che si ripropone di onorare l’eredità umana e musicale di Luciano Pavarotti. E il concerto si concluderà infatti con una “sorpresa”, un omaggio al grande tenore emiliano affidato a un ospite straordinario come Gianluca Terranova.

Il programma si aprirà con una partitura rutilante come l’Ouverture Carnevalesca di Respighi, che preannuncia le suggestive pennellate sonore del poema sinfonico Fontane di Roma, di poco successivo, per proseguire nel segno della danza, con un’antologia delle più belle pagine “coreutiche” della storia della musica, dal celeberrimo Bolero di Ravel — omaggio al 150° della nascita del compositore francese — alla Danza del fuoco di de Falla, allo struggente Adagio dal balletto Spartacus di Chačaturjan, per concludersi con i ritmi messicani del secondo Danzón di Marquez, fra “sensualità, nostalgia e gioiosa evasione”.

Il concerto sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Agli Abbonati di Musica Insieme sarà riservato un settore dedicato, prenotabile via mail o telefonicamente entro il 6 giugno.

Biglietti disponibili da lunedì 9 giugno 2025 a Bologna Welcome, online sul circuito Vivaticket e il giorno degli spettacoli nelle rispettive sedi. Riduzioni per gli abbonati di Musica Insieme e delle istituzioni partner del Festival, e per Under 35, iscritti Università Primo Levi e titolari Card Cultura e Bologna Welcome Card. Biglietti a € 10 per tutti gli studenti Under 25

Per informazioni: www.festivalrespighi.it – info@festivalrespighi.it – tel. 051 271932