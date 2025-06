E’ stato individuato alla frontiera aerea dalla Polizia di Stato di Bologna un 45enne israeliano nei cui confronti pendeva un ordine di arresto internazionale da circa 8 anni. Il passeggero, in arrivo presso lo scalo aereo di Bologna unitamente alla sua famiglia per motivi di turismo, proveniente da Amman e titolare di passaporto israeliano, è stato fermato dal personale della Polaria e arrestato poiché ricercato in campo internazionale per gravi lesioni personali ai danni di un cittadino nella città di Chisinau.

I canali della cooperazione internazionale di polizia hanno confermato l’attualità del provvedimento per fatti risalenti all’anno 2016, quando, nel corso di una lite, l’arrestato ha accoltellato un uomo, in maniera potenzialmente letale e, per tali ragioni, l’Autorità Giudiziaria Moldava ha emesso una condanna di 10 anni di reclusione e chiesto l’estradizione.

Appresa la notizia, il passeggero, con qualche problema di deambulazione e suo dire affetto da una seria patologia, ha richiesto l’intervento dei sanitari. Dopo la prima assistenza fornita dal personale sanitario aeroportuale, senza riscontrare nulla di rilevante, in attesa di procedere al foto-segnalamento e ai consueti accertamenti, l’uomo ha nuovamente lamentato malessere, motivo per il quale è stato accompagnato tramite ambulanza presso l’ospedale Maggiore. Presto dimesso con prognosi di giorni 1, lo stesso è stato accompagnato presso la casa circondariale di Ravenna a disposizione della Corte d’Appello di Bologna.