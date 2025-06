L’8 e il 9 giugno si vota per cinque referendum abrogativi. Qui tutte le informazioni su come esercitare il diritto di voto: https://www.comune.bologna.it/elezioni/referendum-8-9-giugno-2025

Per votare è necessario avere carta d’identità e una tessera elettorale con spazi disponibili. È opportuno verificare in anticipo la presenza sulla tessera elettorale di spazi vuoti utilizzabili per la certificazione della partecipazione al voto.

In caso di esaurimento di tutti gli spazi, occorre rinnovare la tessera elettorale (oppure richiederne duplicato in caso di smarrimento o furto).

Alcuni Uffici comunali di prossimità effettueranno aperture straordinarie per il solo rilascio delle tessere elettorali:

piazza Liber Paradisus: fino a sabato 7 giugno dalle 8 alle 18; domenica 8 giugno dalle 7 alle 23; lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15;

piazza Maggiore: fino a sabato 7 giugno dalle 8.15 alle 18; domenica 8 giugno dalle 7 alle 23; lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15;

Santo Stefano (via Santo Stefano, 119): fino a sabato 7 giugno dalle 8.15 alle 18; lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15

San Donato – San Vitale (piazza Spadolini 7), Savena (via Arno 26), Borgo Panigale-Reno (via Battindarno 123), Porto-Saragozza (via dello Scalo 21): fino a sabato 7 giugno dalle 8.15 alle 18; domenica 8 giugno dalle 7 alle 23; lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15.

Per tutti gli altri servizi queste sedi ricevono il pubblico nel normale orario di apertura.