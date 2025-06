Dalla raccolta delle domande alla verifica dei requisiti economici e legali, fino all’elaborazione di un profilo individuale, utile per costruire soluzioni personalizzate, con anche una postazione internet pensata per supportare chi necessita di essere accompagnato nella consultazione o compilazione di documenti e moduli digitali.

Dopo l’inaugurazione di sabato 31 maggio, è stato aperto al pubblico ufficialmente, martedì 3 giugno, “Abitare Modena”, il servizio del Comune di Modena che, nei locali di via Minutara 2, fornisce ascolto, informazione e servizi di accompagnamento ai cittadini sui temi dell’abitare.

Progettato nell’ambito del Piano per la Casa, che l’amministrazione comunale sta sviluppando per affrontare il problema abitativo in città, il servizio è aperto al pubblico, con accesso libero, il lunedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 18; negli altri giorni (sabato mattina compreso) gli operatori ricevono su appuntamento da concordare o via mail, scrivendo a info@abitaremodena.it, o telefonando al 0594723590. È possibile rivolgersi telefonicamente al servizio, allo stesso numero, da lunedì a sabato 9-13 e lunedì e giovedì dalle 14 alle 18.

Abitare Modena, gestito dal Consorzio Ceis, prevede tutte le attività di front office e back office per l’accesso alle varie misure dell’abitare. Il personale impiegato, con esperienza in ambito educativo e sociale, garantisce cioè assistenza sia nella fase di sportello, con colloqui e orientamento, sia nella gestione amministrativa e documentale delle pratiche abitative.

Le attività sono svolte in collaborazione con l’Ufficio Servizi per la Casa e l’Abitare Sociale del Comune e con tutti gli altri servizi dell’Amministrazione, oltre che con gli enti e le organizzazioni del territorio che si occupano del tema con l’obiettivo di facilitare la costruzione di una rete stabile e attiva di collaborazione.