La nuova edizione della Festa dei vicini, iniziativa nata a livello europeo per affermare i valori di buon vicinato e di mutuo aiuto cui il Comune di Modena aderisce dal 2008.

Sono oltre trenta le feste già in programma per sabato 7 giugno, ma se si ha a disposizione un cortile condominiale o un giardino privato non è troppo tardi per aderire contattando il Punto d’Accordo dove sarà possibile ritirare i gadget dell’iniziativa fino a esaurimento scorte. Un aperitivo o un più moderno apericena, una grigliata o una pizzata all’aperto con intrattenimento e animazione, ma anche una semplice merende con musica e giochi per grandi e piccini: sono tante le idee messe in campo per festeggiare e passare insieme un momento di allegria che aiuti a conoscersi meglio e a creare maggior condivisione. Chi partecipa è invitato a documentare la festa con qualche bella foto: le più significative verranno pubblicate sui social e andranno così a comporre il ritratto della festa dei vicini 2025.

L’iniziativa è promossa dal Settore Servizi sociali, sanitari e per l’integrazione del Comune di Modena e organizzata attraverso il Punto d’accordo che ha raccolto le adesioni di cittadini, associazioni e altre realtà, fornendo appunto anche i gadget della Festa, come magliette e borsine per gli organizzatori con il logo della Festa dei vicini, e ancora palloncini, bandierine e gessetti per i più piccoli. A Modena l’iniziativa si svolge appunto dal 2008, da quando, cioè, l’amministrazione comunale ha aderito alla rete delle città europee che partecipano alla manifestazione in occasione della Giornata europea dei Vicini.

Dopo l’Evento Zero organizzato dal Punto d’Accordo martedì 27 maggio con un aperitivo di vicinato nel cortile dell’associazione Tempio, cui hanno partecipato anche l’assessora a Sicurezza urbana integrata e Coesione sociale Alessandra Camporota e la vicesindaca assessora a Sanità e servizi Francesca Maletti, sabato 7 giugno si moltiplicheranno le iniziative di vicinato un po’ in tutta la città, organizzate da vicini di casa ma anche da Servizi e Poli sociali del Comune. E, le assessore si divideranno per partecipare a più feste contestualmente: dall’iniziativa del Centro per le Famiglie, alle iniziative dei Poli 2 e 3, dal Puass, alle Cra Gorrieri e Vignolese, dall’iniziativa di Acli insieme alle feste organizzate da Acer, oltre a feste di privati cittadini.

In particolare, al Puass visitatori e utenti della Casa della Salute di via Rita Levi Montalcini 200 dalle 14.30 alle 18 saranno coinvolti in una camminata di comunità non competitiva che partirà dal piazzale della Parrocchia di Gesù redentore in via Leonardo da Vinci. È previsto uno spuntino e, a fine evento, l’esibizione della Asd Modena Skateboard school nel vicino Skatepark.

Anche al Centro per le Famiglie, in via del Gambero 77 e al Nido Gambero, dalle 9.45 alle 12 è in programma una passeggiata nel quartiere alla scoperta dei vicini, oltre a letture all’aperto insieme alle volontarie Nati per leggere e alle bibliotecarie della Biblioteca Delfini. Il Polo sociale 1, dalle 10 alle 13, organizza un piccolo rinfresco con le associazioni del territorio per conoscere i servizi della nuova Casa della Comunità in viale Vittorio Veneto. Anche il Polo sociale 2 in via Morandi 54 organizza dalle 10 alle 13 un rinfresco con animazione e laboratori a tema ‘giochi di una volta’, mentre il Polo sociale 3, alla Polisportiva Gino Pini di viale Pio la Torre, dalle 16,30 alle 18.30 propone baby dance, giochi musicali di gruppo, truccabimbi, laboratori creativi con materiali di riciclo e, alle 17.30 una merenda. Alla Cra Gorrieri di via Padovani e alla Cra Vignolese sono in programma un intrattenimento con musica per gli ospiti e le loro famiglie e uno spettacolo musicale con Roberta Morini, oltre a un piccolo rinfresco. Presso gli alloggi Acer Popolarissima e di via Riccoboni-Testi saranno organizzate merende, mentre nel Cortile del Tempio l’associazione Acli insieme organizza un momento conviviale.

Merende, aperitivi, pranzi e cene con musica, intrattenimenti e animazione per bambini, organizzati dai cittadini, sono in programma in via Bentivoglio, via Portorico, via delle Suore (al campo Botti), via Zurlini angolo via Coppi, via Brunetto Latini, al condominio Serena in strada Albareto, via Codroipo, via Europa, via Luigi Pulci, via Baraldi, via Cividale, via Pasteur, al condominio Virginia di viale Reiter, in zona Vaciglio, alla polisportiva di Villanova, via Fucini, al residenziale Baroni in via Mar Caspio, presso il comparto Parco Estense in via Iotti, in via Staffette Partigiane (Comitato Villaggio Europa Quartiere Sacca), e nelle vie Sant’Anna, Monelli, Sorbelli.

Per informazioni e contatti: tel. 059/8775843 (puntodaccordo@mediandoweb.it) presso Centro per le Famiglie, via Del Gambero 77 (lunedì 15-18 e mercoledì 9,30-12,30 e 15-18). Per aggiornamenti sulla festa: https://www.facebook.com/stiamocivicinimodena.