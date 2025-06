Nel pomeriggio del primo giorno del Motor Valley Fest è partito un ricco calendario di round table dedicate ai temi chiave del futuro della mobilità: dalla mobilità autonoma e connessa, alle sfide della filiera automotive europea, fino alle innovazioni tecnologiche nel racing e al ruolo dell’intelligenza artificiale e del design sostenibile. Domani, venerdì 6 giugno, il programma proseguirà con approfondimenti su investimenti nell’innovazione, nuovi modelli digitali di business come MaaS e OTA, il valore culturale delle auto d’epoca, e momenti dedicati al capitale umano e alla formazione. La giornata si chiuderà con tavole rotonde su sostenibilità, normative ESG, lusso esperienziale e motorsport digitale.

Proseguono anche i Talent Talk al Teatro del Collegio San Carlo, con tredici incontri tra studenti, università e grandi nomi della Motor Valley, tra cui Pagani, Dallara, Lamborghini, Ducati, CNH, Art Group, HPE Group e Loccioni.

Oltre agli appuntamenti convegnistici, Motor Valley Fest anima Modena e il territorio con una serie di eventi culturali e motoristici fino a domenica 8 giugno. In Piazza Roma prende vita il palco di Motor1 Live: la parola a designer, ingegneri, collezionisti e le personalità più amate dagli appassionati, con esposizione auto speciali di Motor1 Selection. A seguire dj set dalle 19 alle 22.00.

Ai Giardini Ducali, domani 6 giugno dalle 15.00 alle 16.30, l’artista Mirko DeMattè presenta una live performance in cui arte e velocità si incontrano. In Piazza Grande prende ufficialmente il via la sfida “F1 in Schools Italy”, con modelli radiocomandati realizzati dagli studenti, e si potrà ammirare il prototipo elettrico E1 RaceBird, presentato in anteprima prima della gara sul Lago Maggiore.

In Piazza San Francesco è allestita “Expo DSV – Transport and Logistics Hub”, con una rara FIAT 1100E Monviso e il rivoluzionario DSV Cartainer, un container innovativo per il trasporto sicuro di veicoli. Volvo Car Italia espone in Corso Canalchiaro tre modelli della sua gamma full electric e ibrida: EX30, EX90 e XC90 Plug-in Hybrid.

A Largo San Giorgio, CNH celebra l’agricoltura high-tech con il trattore T7 Blue Power e il mini-escavatore elettrico E25X. DIECI srl presenta in Piazza San Domenico i suoi sollevatori telescopici full electric Apollo-e 20.4 Smart e Agri Star.

Le mostre tematiche completano l’esperienza del festival: alla Chiesa di San Carlo continua “Motori Fenomenali”, dedicata alle corse modenesi dal 1920 al 1970, con opere di Alessandro Rasponi e omaggi speciali; alla Bottega d’Arte Torre Strozzi “Accelerarte” esplora l’auto come forma d’arte con pittura, scultura e fotografia; all’Ex Albergo Diurno di Piazza Mazzini “130 modellini” racconta la storia Ferrari attraverso modellini e monoposto. Al Palazzo dei Musei, “Gli scultori della velocità” celebra i carrozzieri modenesi con scocche in alluminio lucidato e filoni di supercar iconiche come Ferrari 250 GT California, 250 GTO e Bugatti EB110.

Il Museo Horacio Pagani apre fino all’8 giugno con visite guidate e factory tour su prenotazione, accessibili anche con navetta da Castelfranco Emilia. Il Museo Stanguellini propone visite su prenotazione nella storica officina, mentre lo showroom Maserati accoglie il pubblico con un allestimento tra heritage e futuro, in attesa della riapertura straordinaria della Collezione Umberto Panini APS, prevista per il 7 e 8 giugno.

Fino all’8 giugno, la mostra antologica di Donato Piccolo si arricchisce con l’installazione Organic motor down machine, con visita guidata e laboratorio per bambini sabato 7 giugno.

Venerdì 6 giugno alle 21.00 il Cinema Arena ospita l’anteprima nazionale del documentario Ferrari – Fury and the Monster, dedicato a Mauro Forghieri, l’ingegnere che ha rivoluzionato la storia delle corse Ferrari. In provincia, Formigine celebra la Motor Valley con la scoperta di una targa dedicata alla Scuderia Serenissima, una messa in ricordo dei meccanici di Formula 1 e la conferenza “Formula 1: ieri e oggi” con la proiezione del docufilm su Forghieri. Per gli appassionati delle due ruote, il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospita da venerdì 6 a domenica 8 giugno la Coppa Italia Velocità, tre giorni di gare ad alto tasso di adrenalina.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del Motor Valley Fest.

GLI ORGANIZZATORI

Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Comune di Modena, Associazione Motor Valley Development, MUNER, Meneghini & Associati, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Unioncamere Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, in partnership con ACI, Anfia, UNRAE sezione veicoli industriali, Autopromotec, Bologna Fiere – Motor Show.

L’evento è realizzato con il supporto di Accenture, Billiani 1911, CNH, Dassault Systèmes, EFESO Management Consultants.

www.motorvalley.it