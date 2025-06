Al via la 15a edizione del festival tutto “fatto a mano” con concerti di band nazionali ed internazionali e dj set, cucina tipica, mercatini vintage in un posto a metà strada fra Austin, Berlino e la Bassa. In località Tagliata, a Guastalla HANDMADE FESTIVAL propone cibo figo, drink, cocktail, primi, grigliate, torte, banchetti, dischi a prezzi democratici.

“Ormai è passato un bel po’ di tempo da quando il primo maggio del 2007 decidemmo di trascorrere una giornata in compagnia di amici ascoltando ottima musica live e buon cibo nostrano” dicono gli ideatori e organizzatori della kermesse.

A poco a poco, i numeri del festival si sono fatti importanti e da una semplice festa è nato un vero e proprio evento di musica indipendente, spesso inserito nelle liste dei migliori festival estivi da siti e riviste specializzate. Ma lo spirito è rimasto sempre lo stesso.

Il festival si divide in due zone comunicanti tra loro: una zona live e una zona djset

ed elettronica, caratterizzata dalla presenza di un tendone da circo come stage.

Entrambe le zone saranno arricchite dalla presenza di un market con proposta

mista, vintage, handmade, illustrazione, DIY, ecc.

Possibilità di campeggio gratuito e cucina aperta per tutta la durata del festival.

Il festival è ad ingresso gratuito e privo di sponsor o sovvenzioni.

All’ingresso ogni partecipante sarà invitato a munirsi del nostro bicchiere per poterlo utilizzare entrambe le giornate di festival.

“TV MANIA”, DOMENICA AL RUGGERI LO SPETTACOLO DI FINE ANNO DI PROGETTO DANZA

Domenica 8 giugno, alle ore 17:30 (primo spettacolo) e alle ore 20:30 (secondo spettacolo), presso il Teatro Ruggero Ruggeri di Guastalla, si terrà il saggio/spettacolo di fine anno accademico, proposto dagli allievi e dalle allieve di Progetto Danza A.S.D, che ha sede in via Sacco e Vanzetti presso Fit Club.

“TV MANIA” è il titolo dello spettacolo che vuole essere un omaggio alla tv, quale strumento di comunicazione per bambini, ragazzi e adulti.

“La TV ci immerge in mondi diversi, attraverso una danza mediatica fatta di programmi di intrattenimento, cultura, musica, attualità ed economia – afferma Cinzia Beneventi, referente del dipartimento Avviamento alla Danza – e nel nostro saggio la TV è spettacolo nello spettacolo, portando in scena le varie anime e contraddizioni del mezzo televisivo”.

Al pubblico, comodamente seduto in poltrona, Progetto Danza offrirà un palinsesto che non mancherà di stupire e divertire. Partecipano al saggio di fine anno oltre 150 allievi di età compresa tra i 3 e i 40 anni, portando sul palcoscenico coreografie di danza classica, danza moderna, danza contemporanea, Hip-Hop, Heels e video dance.

“Un ringraziamento di cuore al Comune di Guastalla per il patrocinio, e agli sponsor Sabar, Padana Tubi, Smeg, Despar, grazie ai quali tutti i nostri allievi riceveranno in regalo il video del saggio”.