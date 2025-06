Prosegue il calendario di appuntamenti promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito della rassegna E…state a Medicina 2025, un ricco programma di iniziative che animerà il territorio da maggio a luglio.

Concerti, spettacoli, incontri con autori, cinema all’aperto, laboratori, proposte enogastronomiche e momenti di svago pensati per tutte le età. La rassegna coinvolgerà il centro storico, le frazioni, i giardini e i parchi pubblici, trasformando Medicina in un palcoscenico a cielo aperto.

Sarà un’occasione speciale per vivere le serate estive immersi nella bellezza del territorio, tra tradizione e novità, all’insegna della socialità, della cultura e del divertimento.

Dopo gli appuntamenti di fine maggio con i percorsi di memoria, letture a piccoli passi, presentazioni di libri, teatro, cinema e l’immancabile Medicina Live Festival, continua la programmazione nei mesi di giugno e luglio.



Martedì 10 e 17 giugno, ore 21, “MigiNoir” festival letterario giallo e noir, nel Chiostro del Palazzo Comunale (via Libertà 103), con la partecipazione di ospiti di rilievo.

Dal 4 al 2 luglio, i mercoledì alle ore 21, musica on the road con “La Banda in Frazione”: 4/6 a Ganzanigo presso il cortile delle ex scuole; 11/6 a Villa Fontana presso il cortile delle ex scuole elementari; 18/6 a Fiorentina presso il cortile del Centro Sociale; 25/6 a Crocetta presso il cortile del Circolo ARCI; 2/7 nel Capoluogo, presso il Parco delle Mondine, Area Pasi.

Mercoledì 18 giugno, ore 19.30, “Storie al tramonto” presso l’ex scuole elementari di Villa Fontana (via Dalla Valle 77), letture in collaborazione con le volontarie di Nati per Leggere.

Venerdì 6 giugno, ore 20.30, “La lunga notte delle chiese” passeggiata nel centro storico alla scoperta del patrimonio ecclesiastico, storico e artistico del territorio.

Venerdì 6 giugno, ore 20.30, “Carmine DiVino” nella suggestiva Chiesa del Carmine (via Libertà 97), un viaggio nei sapori autentici dell’enogastronomia locale, degustazione di vini e gin, con musica dal vivo.

Sabato 14 e domenica 15 giugno, ore 21.15, “10 e poi” nel Magazzino Verde, spettacolo del gruppo teatrale Icaro. Performance finale del percorso di laboratorio teatrale condotto da Enrico Montalbani e Chiara Tomesani.

Domenica 22 giugno, ore 21, all’interno della rassegna “Medicina in jazz” Sepè le Mokò con Daniele Sepe presso il Centro Feste Ca’ Nova. Info e prenotazione sul sito crossroads-it.org

Lunedì 23 giugno, ore 21, nella Chiesa del Carmine “Cavalleria rusticana” esibizione della Corale Quadrivium.

Dall’1 luglio al 4 settembre “Cinema in tour”, rassegna cinematografica. Il cinema a cielo aperto del distretto culturale imolese: 1/07 proiezione a Ganzanigo; 3/7 a Sant’Antonio; 8/7 nella Corte Argentesi; 15/7 a Portonovo; 22/7 a Villa Fontana; 28/7 a Fossatone e 4/9 a Fiorentina.

Mercoledì 9 luglio, ore 21, all’interno della rassegna “Medicina Live Festival” Monti Jazz Quartet, presso l’ex scuole elementari di Villa Fontana. Esibizione di Michele Monti (pianoforte), Luca Soddu (sassofono), Luca Zecchi (contrabbasso) e Emanuele Zaniboni (batteria). Ingresso a offerta libera.

Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio “Antica Fiera di luglio Medicipolla”. Il centro storico di Medicina ospiterà la XXIII edizione di Medicipolla, dove trazione e novità si incontreranno per dare spazio alla regina “la cipolla di Medicina”. Sarà un fine settimana ricco di eventi, con intrattenimenti e spettacoli dedicati a piccoli e grandi; non mancheranno le specialità enogastronomiche tipiche del territorio nei diversi punti di ristoro.



Domenica 13 luglio, ore 10-13 e 13.30-18, apertura straordinaria Museo Civico e Pinacoteca “A.Borgonzoni”, in via Pillio 1.

Giovedì 17, 24 e 31 luglio, ore 21, “Cinema sotto le stelle” presso il Circolo Villa Maria (via Saffi 102). Il cinema in compagnia e all’aperto.

Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Medicina E…state a Medicina 2025