Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano all’interno di una lavanderia di via Wibicki a seguito della segnalazione, effettuata da parte di un residente della zona, di un possibile furto in atto.

Nello specifico, il richiedente riferiva alla Sala Operativa della Questura di udire da qualche minuto dei forti e continui rumori metallici provenienti proprio dall’interno dell’esercizio commerciale segnalato.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti della Polizia di Stato notavano che effettivamente la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale risultasse forzata e aperta a seguito di un presunto danneggiamento.

All’interno dell’attività gli operatori notavano la presenza di un soggetto intento a scassinare una macchinetta automatica a gettoni ivi presente. L’uomo, dopo essere stato scoperto, tentata di nascondersi all’interno del negozio ma veniva immediatamente fermato.

Si trattava di un 24enne di origini albanesi, volto noto alle forze di polizia per via di numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, che veniva trovato in possesso di un arnese metallico con cui, presumibilmente, aveva forzato la porta d’ingresso e tentato di scassinare la macchinetta automatica.

Sulla base di quanto sopra, il 24enne è stato condotto presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato.

Il soggetto è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta questa mattina e, a seguito della quale, è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di Reggio Emilia con il divieto di assentarsi dal proprio domicilio nelle ore notturne.