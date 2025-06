Ieri poco prima di mezzanotte, a Veggia di Casalgrande, due uomini, un 48enne e un 26enne, entrambi residenti nella zona, sono stati protagonisti di una accesa discussione, presto degenerata in un contatto fisico. Nel corso della lite, il cane di proprietà del 26enne è intervenuto, azzannando il 48enne e provocandogli lesioni di varia entità. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo morso presentava ferite compatibili con morsi ed era in evidente stato di alterazione, verosimilmente dovuto all’abuso di alcolici. È stato quindi trasportato in ospedale per accertamenti e cure.

I Carabinieri di Casalgrande hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e valutare le eventuali responsabilità, anche in relazione alla gestione dell’animale coinvolto.