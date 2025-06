Un incendio di probabile origine dolosa ha interessato nella notte alcuni arredi – tavolo, seggiole e mobiletto – nella galleria del ristorante “Prater” di via Roma 39 a Sant’Ilario Enza. Sul posto, intorno alle 3:00, oltre ai Vigili del fuoco di Sant’Ilario, i militari della Stazione Carabinieri di Cavriago e il titolare.

Durante le operazioni di spegnimento si sono verificate infiltrazioni di acqua dal pavimento in vetro antiscivolo situato nella zona esterna, che hanno causato danni anche all’area del piano interrato del locale. A valle dell’intervento, i Vigili del Fuoco hanno dichiarato inagibile l’area esterna, comprensiva della lastra in vetro. Le stime sul danno materiale sono attualmente in corso di quantificazione. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine dai Carabinieri coordinati dalla Procura reggiana.