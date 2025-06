La Polizia di Stato di Bologna, nella giornata del 25 maggio scorso, ha arrestato un cittadino italiano classe 1999, gravemente indiziato di avere commesso un furto con strappo ai danni di un tifoso del Bologna F.C. che stava festeggiando l’ultima giornata del campionato di serie A, utilizzando uno spray urticante. In particolare nel corso dei servizi predisposti per i festeggiamenti, personale del Reparto Mobile di Bologna e della Squadra Mobile è intervenuto in via Andrea Costa all’angolo con viale Vicini, a seguito di una segnalazione di una possibile rapina di una collanina.

La vittima, mentre si trovava con la figlia nei pressi dell’intersezione di Viale Giovanni Vicini con via Saffi, ha sentito che qualcuno gli stava strappando due collanine che indossava al collo. L’autore del reato successivamente, occultandosi il viso con una bandiera, ha spruzzato uno spray urticante verso la vittima e sua figlia per poi fuggire.

Il reo, cittadino italiano domiciliato a Genova, gravato da precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio è stato individuato dagli Agenti e arrestato. Nell’ambito dei festeggiamenti sono pervenute alla locale Questura circa venti denunce di furto con strappo, per le quali sono in corso ulteriori attività investigative, anche finalizzate a verificare se l’arrestato possa essere coinvolto anche in questi reati.