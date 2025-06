La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che alcuni cittadini hanno segnalato di avere ricevuto sms che avvertono che il codice fiscale (della persona che riceve l’sms) è errato e di rispondere ad alcune domande cliccando un link.

Si tratta di sms falsi, in quanto l’Azienda non invia sms il cui contenuto dice che il codice fiscale del cittadino è errato, al massimo contatta gli utenti in caso di necessità ed invia sms di presa in carico e conferma appuntamento.

Si invitano tutti i cittadini a diffidare da queste truffe telefoniche e a non cliccare il link.