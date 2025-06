Dal 10 al 12 giugno 2025, Formedil e Polizia di Stato torneranno insieme per il salone dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che si svolgerà a Bologna dal titolo “Ambiente e Lavoro”.

Per il secondo anno consecutivo, Formedil ospiterà all’interno del proprio stand la Polizia di Stato, confermando un’alleanza strategica fondata su un’intesa che promuove la formazione, l’informazione e la cultura della prevenzione nei cantieri e sulle strade. La collaborazione, attiva ormai da tempo, continua a offrire momenti di confronto e sensibilizzazione rivolti a professionisti e cittadini.

Tra le iniziative congiunte, è in programma il seminario dal titolo:

“L’Innovazione Digitale per la Sicurezza sul Lavoro e sulle Strade: un futuro che è già presente”, organizzato da Formedil e Polizia di Stato, che si terrà mercoledì 11 giugno, dalle 11.30 alle 13.30, presso la sala seminari dello stand Formedil.

L’incontro approfondirà come l’integrazione di sistemi informatizzati stia trasformando la gestione della sicurezza nei cantieri, con particolare attenzione al monitoraggio continuo degli adempimenti e alla tracciabilità delle attività. La Polizia Stradale presenterà inoltre le nuove tecnologie di rilevazione impiegate per il controllo del traffico e la prevenzione dei rischi, come i tutor intelligenti, capaci di analizzare non solo la velocità, ma anche i comportamenti potenzialmente pericolosi alla guida.

Per Elena Lovera, presidente del Formedil “La sinergia con la Polizia di Stato continua a dimostrarsi un’esperienza di grande valore. Condividere competenze e strumenti innovativi ci permette di promuovere una cultura della sicurezza integrata, che tenga insieme formazione, controllo e prevenzione. Solo così possiamo rendere i cantieri e le strade luoghi davvero sicuri per chi lavora e per chi li attraversa ogni giorno”.

Per Benedetto Truppa, vicepresidente del Formedil “Questo progetto congiunto rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione tra istituzioni possa produrre valore reale per i lavoratori e per l’intero settore delle costruzioni. La diffusione di pratiche innovative, accompagnata da percorsi formativi mirati, è una leva fondamentale per elevare gli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Per la Dott.sa Simonetta Lo Brutto, Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna di Bologna “La strada è di tutti e per tutti. Sulla strada si vive; chi viaggia per lavoro, per divertimento, per altre necessità. Sulla strada si lavora per garantirne la percorribilità, la manutenzione. La sicurezza non è mai un caso. Sicurezza significa rispettare standard rigorosi, quelli dettati dalle regole che permettono a tutti di muoversi con il minor rischio possibile. L’incontro con Formedil è una ulteriore occasione di confronto tra gli attori della formazione e della prevenzione per condividere conoscenze, competenze e promuovere la cultura della sicurezza”.