I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 38enne libico per tentata rapina aggravata e resistenza a un pubblico ufficiale. È successo in Piazza Maggiore davanti agli occhi dei passanti che hanno assistito a una scena di insensata violenza: un mendicante ha tentato di rapinare un cittadino che gli aveva fatto un’offerta, ritenendo pochi i 50 centesimi ricevuti. L’atto di generosità è stato contraccambiato con una minaccia, dato che il cittadino libico, armatosi di una bottiglia di vetro, pretendeva tutti i soldi del passante.

Nella piazza era in transito una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Bologna Mazzini che, notata la scena, si è avvicinata per tranquillizzare il medicante ed evitare che potesse ferire qualcuno. Alla vista dei militari il 38enne si agitava ulteriormente, al punto di rompere la bottiglia di birra e lanciarne un pezzo affilato contro il petto di uno dei due militari, fortunatamente rimasto illeso. Appresa la notizia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono accorsi celermente in aiuto dei colleghi: nonostante l’arrivo dei rinforzi il mendicante ha continuato ad opporre una vibrante resistenza, vinta solo con l’utilizzo dello spray urticante in dotazione.

Una volta placato e visitato dai sanitari del 118, il mendicante, identificato in un 38enne libico, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno avvisato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna. In seguito, il 38enne è stato tradotto dai Carabinieri in un istituto penitenziario, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.