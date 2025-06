Probabili rancori covati negli anni avrebbero portato al diverbio, nato per futili motivi, tra un uomo di 36 anni e la vittima, una donna 37enne. Dopo un’accesa lite, l’uomo avrebbe minacciato di morte la vittima per poi esplodere alcuni colpi di arma da fuoco con una pistola a salve. Sul posto arrivavano i militari della stazione dei carabinieri di Gattatico, allertati dalla vittima.

Sentite le parti i militari approfondivano i controlli. Nel corso dell’immediata perquisizione personale e domiciliare, il 36enne, consegnava spontaneamente una pistola a salve di libera vendita, marca Bruni, unitamente a 18 cartucce a salve, di cui due dei proiettili venivano rinvenuti sotto la finestra dell’abitazione del 36enne. Per questi motivi, con l’accusa di minaccia aggravata i Carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia il 36enne residente in un comune della bassa reggiana.

Successivamente, la vittima, si recava presso i carabinieri della Stazione di Gattatico per formalizzare la denuncia. Le indagini condotte dai militari, supportate da concordi testimonianze e dal rinvenimento dell’arma, consentivano di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti dell’odierno indagato a carico del quale venivano acquisiti elementi di presunta responsabilità. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.