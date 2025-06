«È con grande dispiacere che apprendiamo della morte del nostro ex collega Antonio Mascello. È stato un collaboratore esemplare e ha affiancato e formato colleghi che ora ricoprono ruoli importanti nell’associazione». Carlo Alberto Rossi si esprime con queste parole per la triste notizia della morte di Antonio Mascello, che a dicembre avrebbe compiuto 75 anni, e dal 2001 al 2011 collaboratore in Lapam Confartigianato, dove ha ricoperto i ruoli di segretario di categorie di imprese Impiantistica, Installazione, Alimentare e Artigianato Artistico, nonché funzionario sindacale territoriale della Zona di Modena.

«Ha messo al servizio dell’associazione e dei colleghi professionalità e dedizione – aggiunge Rossi –. È sempre stato un collega ma soprattutto una persona colta e disponibile, pronta a dare una mano e ad aiutare, lasciando un segno importante all’interno dell’associazione. Antonio aveva sempre la capacità di mettersi a disposizione con esperienza e competenze. Quando era necessario, di sdrammatizzare: sapeva accorciare le distanze tra le persone con la sua grande umanità e un pizzico di ironia. Alla famiglia e ai suoi cari rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze».