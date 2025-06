Stava trascorrendo una giornata di svago con un suo amico presso una piscina di un comune della bassa reggiana, quando dopo aver acquistato una bevanda e appoggiato 8 euro sul tavolino del bar, veniva avvicinato da un coetaneo che, minacciandolo con la frase “dammi i soldi sennò ti spacco la testa”, gli intimava di consegnargli il denaro che aveva appena riposto sul tavolino. La vittima non si opponeva alla richiesta lasciando che il ragazzo prendesse i soldi, ottenuti i quali lo stesso si allontanava.

Turbato dall’accaduto la vittima chiamava telefonicamente il padre, il quale allertava il 112. Giunti sul posto i militari operanti acquisivano le prime informazioni e dichiarazioni testimoniali, che permettevano di risalire all’identificazione presunto responsabile. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. Per questi motivi, con l’accusa di rapina, i carabinieri della stazione di Guastalla hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un 14enne residente in un comune della bassa reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.