Dal 13 al 15 giugno 2025 arriva per la prima volta nel cuore di Modena Paradiso Festival, il

festival musicale solidale organizzato da Moninga Onlus, associazione impegnata da oltre dieci anni in progetti umanitari nella Repubblica Democratica del Congo e, più recentemente, anche in Etiopia.

Tre serate a ingresso gratuito nei Giardini Ducali, tra musica, arte e solidarietà. Ogni sera, dalle 18.00 fino a mezzanotte (domenica fino alle 23.30), il parco si trasformerà in uno spazio vivo e partecipato, dove la cultura incontra l’impegno sociale in un’atmosfera accessibile e inclusiva.

Negli anni, grazie al supporto del pubblico, con gli eventi Moninga ha raccolto oltre 350.000

euro, destinati alla costruzione di orfanotrofi, centri medici, pozzi e strutture per persone con disabilità. A partire da quest’anno, l’associazione ha iniziato a sostenere anche progetti agricoli legati alla sostenibilità e all’autosufficienza alimentare delle comunità con cui collabora.

Il palco di Paradiso Festival ospiterà una line-up trasversale e vibrante, con alcuni dei nomi

più interessanti della scena elettronica e sperimentale italiana ed europea. Venerdì 13 si apre con Enea Pascal e Leonar del collettivo Ivreatronic, seguiti da Evissimax, artista italonigeriana che mescola rap, techno e afrobeat, Plastica, DJ veronese e cofondatrice del

collettivo POCHE, e Luca Molina, performer modenese tra synth analogici e vinili. Sabato 14

prosegue con Fuera, collettivo di elettronica e psichedelia, Giulia Tess, DJ e producer italiana a Londra, Luzai con un live-set suggestivo, e i modenesi Noce DJ e Teo Kolossal. Domenica 15 il gran finale con Alberto Boni da Berlino, EMMA, artista italiana tra ambient e

sperimentazione, il collettivo queer FOOLHARD, e il sound closing di Cherrie e Lady Emme,

membri attivi di Moninga.

Accanto alla musica, ogni sera all’interno del Festival sarà attivo il bar e un’area food curata

con attenzione, in linea con l’etica di Moninga: tutte le proposte saranno vegetariane o vegane, sostenibili e firmate da interessanti realtà gastronomiche del territorio modenese. Tra queste, Garum, laboratorio di cucina indipendente noto per le sue fermentazioni e

contaminazioni internazionali; Altoforno, con i suoi impasti biologici da Rocca Malatina;

e DimSum Gnam, ravioleria artigianale con una selezione di piatti veg preparati al momento.

Sarà presente uno stand informativo sui progetti di Moninga e un’area merchandising disegnata appositamente dai volontari dell’associazione, il cui ricavato andrà interamente a sostenere i progetti umanitari.

Paradiso Festival sarà anche un luogo di cura e attenzione verso il benessere di tuttə: per la

prima volta sarà attivo un safer space, gestito dal progetto “Zone + Sicure”, uno spazio di

ascolto e supporto per chiunque dovesse vivere situazioni di disagio, molestie o

discriminazione.

Prima dell’inizio dei concerti, fino alle 19:00, sarà possibile visitare la mostra Paradise

Lost presso la Galleria Civica situata all’interno del parco.

Saranno inoltre presenti durante il festival Inkonnection con i loro tatuaggi, per l’occasione

versione trasferibili, e Human Maple, che porta avanti un progetto nato per incentivare una

condotta più responsabile nei confronti della natura dando una seconda vita ai mozziconi delle sigarette.

Paradiso Festival, organizzato con il patrocinio del Comune di Modena, è il primo di quattro

eventi solidali organizzati da Moninga per l’estate 2025. Nel mese di Luglio ci saranno il

MOAF (Moninga Open Air Festival) a Formigine e la serata SAVANA a Sassuolo, l’ultimo

festival sarà il VITAMINA a Settembre, a Formigine. Ogni euro raccolto contribuirà a

migliorare la vita di bambinə e comunità vulnerabili, attraverso un’idea di beneficenza

concreta, partecipata e profondamente contemporanea.