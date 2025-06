L’ultima edizione risale al 2018 e domenica torna alla Vasca di Corbelli di Rivalta un appuntamento molto gradito alle famiglie del territorio. Si tratta di UISP SPORT FUN alias la Festa dello Sport in ambiente, un evento sportivo dall’anima green organizzato (come cita il nome stesso) dal Comitato Uisp di Reggio Emilia. L’obiettivo è quello di portare le persone, e i bambini in particolare, a contatto con la natura attraverso gli sport che si praticano all’aria aperta.

La manifestazione si apre alle 9:30 con una camminata nei dintorni di Puianello (ritrovo davanti al circolo e ritorno previsto per le 11:30) e dalle 10 in avanti prenderanno il via le moltissime attività in cui sarà possibile cimentarsi intorno alla Vasca: parkour, gimkana in mountain bike, tree climbing, tiro con l’arco, baby dance e i giochi tradizionali, ma anche Cavalgiocare (con i cavalli veri!), un laboratorio di aquiloni e la barca a vela.

Non capita tutti i giorni di fare delle mini escursioni in barca a vela a Reggio Emilia, un’esperienza in cui potranno cimentarsi tutti i piccoli partecipanti alla manifestazione grazie alle imbarcazioni messe a disposizione da Decathlon e allo staff dell’associazione Velablu, che insieme agli educatori Uisp di tutte le associazioni sportive presenti accompagneranno i bambini nella pratica sportiva della giornata.

Nel programma è inserita anche la dimostrazione di automobili e barche radiocomandate, uno sport che non si potrà praticare ma di certamente ammirare e commentare insieme agli amici esperti di Reggio Emilia RC Team.

Alle 17:30 tutto lo sport locale sarà protagonista perché la Gazzetta di Reggio premierà i “Campioni” e le società sportive Uisp, che da ottobre a maggio si sono raccontate nell’inserto settimanale del quotidiano della città. A premiarle saranno il direttore della Gazzetta di Reggio Davide Berti, il giornalista Nicolò Valli e il Presidente Uisp Nico Giberti.

Un’occasione per festeggiare insieme e soprattutto per un ringraziamento simbolico che vuole riconoscere il meritorio impegno che i tanti atleti, volontari e operatori delle associazioni sportive mettono ogni nella loro attività come dimostra la stessa UISP SPORT FUN realizzata in collaborazione con Eta Move, Cooperatori, Velablu, il settore Equitazione e i Giochi Tradizionali Uisp insieme a Reggio Emilia RC Team e in partnership con Decathlon.

Un bellissimo programma no-stop che si protrarrà dalle 10 alle 19 e che avrà bisogno di qualche gustosa pausa affidata al centro sociale con pranzi e merende a bordo vasca a base di gnocco fritto e salumi e altre fresche opportunità.