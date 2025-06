Maranello torna ad essere il centro del motorsport tricolore, questa volta grazie ai più giovani. Domenica 15 giugno, nella sede logistica di Scuderia Ferrari, si disputa la finale italiana di F1 in Schools, la competizione internazionale che da anni prepara le nuove generazioni alle sfide tecniche e manageriali della Formula 1.

In gara 60 studenti italiani, selezionati tra oltre 450 partecipanti, suddivisi in 10 team: dovranno presentare i loro prototipi di monoposto in scala e sfidarsi sulla classica pista a CO₂, dove velocità e precisione sono tutto. Ma dietro pochi secondi di accelerazione si nascondono mesi di progettazione ingegneristica, analisi fluidodinamiche, studio dei materiali, design aerodinamico, sviluppo di business plan, marketing e gestione del team.

Un format che ricrea fedelmente il ciclo di lavoro di un vero team di Formula 1, preparando gli studenti a entrare da protagonisti nella filiera automotive e motorsport del futuro.

A fianco della competizione sportiva, anche quest’anno scendono in pista realtà di primo piano della ricerca e dell’industria italiana. ARTES 4.0, Centro di Competenza Industria 4.0 promosso dal MIMIT, premierà il talento con tre riconoscimenti pensati per aprire le porte di laboratori d’eccellenza:

Stage all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per i team che si distingueranno per l’innovazione progettuale.

Settimana di full immersion con il Firenze Race Team e il laboratorio LINEA dell’Università di Firenze, dove si lavora su motori termici alimentati a idrogeno.

Circular Excellence Award di Hitachi Rail, con visita tecnica alla sede di Pistoia e approfondimenti sui nuovi sistemi di mobilità sostenibile.

Per Francesca Tonini, Direttrice Esecutiva di ARTES 4.0: «Investire nei giovani significa costruire il futuro. Con F1 in Schools premiamo il coraggio di chi sperimenta, l’intelligenza di chi innova e la determinazione di chi crede nel miglioramento continuo. Vogliamo accompagnare questi ragazzi in un percorso di passione e di talento».

A completare il medagliere:

Il titolo di Campione Nazionale F1 in Schools Italy 2025, con borsa di studio PWC e accesso diretto alle STEM Racing World Finals 2026;

I riconoscimenti speciali di Dallara (Best Design & Engineering Project), UniCredit (Best Enterprise Project) e Manpower (Best Project Management).

Il primo premio sarà intitolato alla memoria di Luca Isidori, giovane appassionato di motori, scomparso prematuramente: un simbolo dei valori di passione, lealtà e innovazione che animano il progetto.