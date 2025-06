Alla richiesta di fornire le proprie generalità, in maniera spavalda e in presenza di altre persone, rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti dei militari operanti, intervenuti presso un bar di Guastalla a seguito delle segnalazioni da parte di alcuni cittadini in merito al volume della musica troppo alta. L’uomo, un 53enne residente in paese, è stato così denunciato con l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale e, nel medesimo contesto operativo, è stato anche sanzionato amministrativamente poiché in stato di manifesta ubriachezza.

L’origine dei fatti risale alla tarda notte di sabato 7 giugno, quando i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, su input dell’operatore il servizio al 112, intervenivano presso un bar ubicato nel comune di Guastalla a seguito di alcune segnalazioni da parte di passanti circa musica ad alto volume proveniente dall’esercizio pubblico. I militari giunti sul posto hanno richiesto al titolare di abbassare il volume della musica. L’esercente collaborava, assicurando che avrebbe evitato ulteriori disturbi. Al termine dell’intervento, mentre i militari operanti si accingevano a salire sul loro veicolo, notavano la presenza di un uomo che cercava di aprire la portiera anteriore destra del mezzo di servizio, senza riuscirci, per poi spostarsi verso l’altra portiera, attirando così l’attenzione dei Carabinieri. Alla richiesta da parte dei militari di allontanarsi dal veicolo e di non toccarlo, l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di bevande alcoliche ha reagito con atteggiamento spavaldo e minaccioso, inveendo verbalmente contro gli operanti con frasi offensive e oltraggiose. L’uomo è stato riportato alla calma dai militari per poi essere identificato.

Alla luce dei fatti, i militari hanno denunciato il 53enne alla procura reggiana per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale, sanzionandolo amministrativamente per ubriachezza molesta. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.