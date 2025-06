È davvero ricco e adatto a tutti il calendario di iniziative, promosso dalla Fondazione di Vignola, che vede protagonista la Rocca nei prossimi mesi. Il programma di eventi dal vivo torna sabato 14 giugno con il collettivo Gera Circus che presenta “Aequilibrium”, spettacolo ambientato in epoca rinascimentale: una performance che riflette sul tema dell’equilibrio e delle sue maschere, raccontato attraverso i gesti e i corpi di un solo attore che interpreta tre personaggi simbolici.

Circo-teatro, commedia dell’arte e teatro di figura si fondono in una riflessione visiva sull’essere umano in bilico tra realtà e sogno. Lo spettacolo di terrà all’interno della Rocca con repliche alle 15, 16 e alle 17. Ecco poi, da sabato 28 giugno, le visite teatralizzate “Viaggio nel mistero delle Pietre” con Kirtan, in un percorso suggestivo all’interno degli spazi della Rocca. Attraverso le parole di Kirtan, le pietre della Rocca prenderanno vita per raccontare segreti, emozioni e storie dimenticate. Le visite teatralizzate proseguiranno fino all’autunno, con ulteriori appuntamenti nei giorni di sabato 26 luglio, 30 agosto, 27 settembre e 25 ottobre.

In programma inoltre le visite guidate ogni venerdì e sabato pomeriggio alle 15 e alle 17, così come le aperture notturne della Rocca ogni sabato di luglio e le giornate a ingresso gratuito previste per sabato 27 settembre (Giornate Europee del Patrimonio), sabato 11 ottobre (È Cultura) e sabato 20 dicembre.

Nel mese di agosto è atteso il ritorno dell’ETRA Festival, dedicato alle arti performative, mentre l’edizione invernale di Etra è in corso di programmazione.

La stagione degli spettacoli dal vivo prosegue anche verso l’autunno: sabato 13 settembre sarà protagonista Millestorie Show con “Shezan, il Genio Impossibile” mentre a chiudere la stagione, sabato 18 ottobre, è chiamato lo spettacolo “Li Prodigi dello Bagatto” di Messer Lo Stramagante. Per informazioni e aggiornamenti: www.roccadivignola.it – info@roccadivignola.it – tel. 059 775246.