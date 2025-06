Nel pomeriggio di domenica i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza di reato un tunisino diciottenne sorpreso nel possesso di 13 dosi di cocaina.

Gli operanti, impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno notato un giovane aggirarsi a piedi con fare sospetto in via Guido D’Arezzo, nei pressi di via Emilia Est. Alla vista dei militari, lo stesso ha repentinamente cambiato direzione di marcia con la chiara intenzione di eludere il controllo di polizia e si è disfatto di un involucro in cellophane di colore bianco lanciandolo poco lontano. Tuttavia, i Carabinieri, insospettiti dal suo comportamento, hanno immediatamente recuperato l’involucro e accertato che al suo interno vi erano confezioni di sostanza stupefacente del peso complessivo di circa 5 g di cocaina suddivisa in piccole porzioni pronte per la successiva illecita commercializzazione. La conseguente perquisizione personale nei confronti dello spacciatore ha consentito di rinvenire in un borsello denaro contante pari a 365 euro in banconote di piccolo taglio, sequestrato poiché ritenuto provento dell’attività delittuosa.

A seguito dell’udienza di convalida, per l’arrestato è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.