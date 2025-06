L’Emilia-Romagna va a canestro con Bologna, capitale europea del basket femminile.

Dal 18 al 21 giugno 2025 il PalaDozza ospita uno dei gironi finali di FIBA Women’s EuroBasket 2025, il campionato europeo femminile di pallacanestro. A diciotto anni di distanza, l’Italia è di nuovo Paese sede del torneo continentale ed è Bologna una delle città della 40esima edizione, che per la prima volta si disputerà in quattro Paesi.

L’appuntamento bolognese di FIBA Women’s EuroBasket 2025 è stato presentato questa mattina in conferenza stampa in Regione, a Bologna, dal presidente Michele de Pascale, dall’assessora regionale allo Sport, Roberta Frisoni, insieme a Giovanni Petrucci, presidente Federazione Italiana Pallacanestro, Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune di Bologna, e alle atlete della Nazionale, guidate dal coach Andrea Capobianco.

“L’Emilia-Romagna e Bologna- sottolineano il presidente Michele de Pascale e l’assessora Roberta Frisoni- tornano ad essere protagoniste di un grande evento internazionale di basket. La nostra è una terra di lunga tradizione per la palla a spicchi e questo appuntamento conferma la vocazione sportiva di una regione che ogni anno ospita un ricco calendario di eventi di rilievo nazionale e internazionale. Basti pensare a competizioni come il Tour de France, e tante altre di grande richiamo, in tante discipline. I numeri ci dicono che lo sport è una vetrina per le eccellenze del nostro territorio, un’occasione per promuovere e valorizzare, dal punto di vista sportivo, turistico ed economico, la nostra terra. Siamo orgogliosi di ospitare la nostra Nazionale in un tempio del basket italiano e siamo sicuri che le gare regaleranno al pubblico grandi emozioni. Diamo il benvenuto a Bologna alle atlete, agli staff, alla Federazione, che ringraziamo per l’importante collaborazione, e a tutti i tifosi e le tifose: siamo certi che l’accoglienza, lo spettacolo e il tifo saranno all’altezza dell’appuntamento”.

L’edizione 2025

Sono quattro i Paesi che per la prima volta ospitano un’edizione del FIBA Women’s EuroBasket: insieme all’Italia, Grecia (a Il Pireo il girone A e le fasi finali), Germania (ad Amburgo il girone D) e Repubblica Ceca (a Brno il girone C) ospiteranno le sedici squadre che si contendono il titolo continentale in un girone all’italiana. Le prime due squadre di ogni girone accederanno ai quarti di finale (24 e 25 giugno), poi semifinali (27 giugno) e finali (29 giugno).

Sul parquet del PalaDozza le Azzurre di coach Andrea Capobianco sfideranno Slovenia, Serbia e Lituania nel girone B. Il debutto nel torneo è in programma il 18 giugno contro la Serbia; il 19 l’Italia incontra la Slovenia e il 21, ultimo impegno della prima fase, la Lituania. Tutte le gare sono alle ore 21.00 e sono trasmesse in diretta su DAZN, Sky Sport e RAI.

L’edizione 2025 è la numero 40 e fu proprio l’Italia ad ospitare la prima edizione nel 1938 a Roma, quando le Azzurre conquistarono il titolo. Il nostro Paese è quello che ha ospitato il maggior numero di edizioni: questa sarà l’ottava volta.

Il torneo è un evento di qualificazione per i tornei di qualificazione alla Coppa del Mondo di basket femminile FIBA ​​2026. Cinque degli otto posti per le nazionali europee ai tornei di qualificazione alla Coppa del Mondo di basket femminile FIBA ​​2026, che si disputeranno a marzo 2026, saranno assegnati alle squadre meglio classificate.