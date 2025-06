La Corsa più bella del mondo sbarca di nuovo a San Lazzaro: domani, martedì 17 giugno, Piazza Bracci farà da scenario, dopo la fantastica esperienza dello scorso anno, all’arrivo della prima tappa della 1000 Miglia, la corsa per auto storiche più importante al mondo, che quest’anno partirà da Brescia per concludersi sempre nella città lombarda dopo un percorso di circa 1900 chilometri, 30 comuni attraversati e cinque tappe. La prima sarà proprio quella di San Lazzaro dove gli oltre 400 equipaggi, provenienti da 29 nazioni tra cui Olanda, Gran Bretagna, Stati Uniti e ovviamente Italia, arriveranno dopo un percorso davvero suggestivo che si articolerà attraverso Desenzano del Garda, Sirmione, Verona, Bovolone e Ferrara.

L’arrivo della prima tappa della 1000 Miglia a San Lazzaro è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina all’interno dell’esclusiva location de “La Corte dell’Abbadessa” all’interno del Parco dei Gessi e dei Calanchi, dichiarato Patrimonio Unesco, e a cui hanno preso parte la Sindaca di San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati, Beatrice Saottini, Presidente della 1000 Miglia srl, ed Enzo Mengoli, Presidente della Banca di Bologna che, in qualità di partner locale dell’iniziativa, ha contribuito alla realizzazione e all’organizzazione della tappa sanlazzarese della corsa di auto storiche.

Nata nel 1927 come gara di velocità dall’intuizione di Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Aymo Maggi, la 1000 Miglia è oggi la corsa di regolarità per auto storiche che attraversa gli scenari unici dell’Italia più bella. Un viaggio tra il calore del pubblico e l’entusiasmo dei partecipanti, nel solco dello spirito audace e innovatore delle origini.

In tutto saranno 127 gli esemplari anteguerra che prenderanno parte alla quarantatreesima rievocazione della Freccia Rossa, 78, invece, quelli che corsero la gara di velocità storica fra il 1927 e il 1957. Nell’esclusivo parterre di auto, insieme alle prestigiose flotte di Ferrari (17), Bugatti (10) e Bentley (8), spiccano ben 18 Alfa Romeo anteguerra. Presente anche un esemplare unico come la Biondetti Ferrari-Jaguar Special, assieme ad una Aston Martin DB 3 e due affascinanti Porsche 550 Spyder RS.

Prima di arrivare in Piazza Bracci (le prime auto sono attese attorno alle 20) la 1000 Miglia attraverserà il circuito cittadino lungo via Canova e via Repubblica per poi concludersi nell’area dove di solito si svolge il mercato alimentare del mercoledì e del sabato e dove avverrà il controllo orario ufficiale delle vetture di gara. Concluso quel momento le auto si sposteranno lungo via San Lazzaro per poi arrivare in Piazza Bracci dove sarà possibile ammirare le magnifiche livree di questi 420 gioielli a quattro ruote. Mercoledì 18 giugno, poi, tutte le vetture partiranno alla volta di Roma per la seconda tappa della corsa attraversando viale Europa a Bologna, la tangenziale nord, viale Cavina, viale Lungosavena e via del Dazio, per poi immettersi sulla SS65 in direzione Prato.

San Lazzaro, che è il comune più piccolo per numero di abitanti ad ospitare un arrivo di tappa, vanta un rapporto speciale con la 1000 Miglia anche grazie ai concittadini Giuliano Canè e Lucia Galliani, marito e moglie, vincitori di ben 10 edizioni della corsa storica su 14 partecipazioni.

“Siamo davvero molto orgogliosi di poter ospitare ancora una volta un arrivo di tappa della 1000 Miglia dopo la bella esperienza dello scorso anno – ha commentato la Sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati – Quest’anno, poi, sarà ancora più affascinante visto che si tratterà dell’arrivo della prima tappa e quindi potremo ammirare in tutto il loro splendore più di 400 auto che prenderanno parte alla corsa. Sarà un evento da non perdere, una vera e propria festa per la nostra comunità e sono certa che San Lazzaro vi prenderà parte con il grande calore e il tanto affetto dimostrati anche lo scorso anno”.

“Abbiamo ritenuto che valesse la pena creare delle condizioni affinché una tappa della corsa di regolarità più importante al mondo potesse approdare nel nostro territorio – ha dichiarato Enzo Mengoli, Presidente della Banca di Bologna – un territorio nel quale la passione per i motori è decisamente molto alta. Quindi per il secondo anno siamo partner della tappa di San Lazzaro di Savena della 1000 Miglia, un evento di grande richiamo internazionale. Sono infatti oltre 420 le auto storiche partecipanti e il 70% degli equipaggi sono costituiti da stranieri che rappresentano 30 diversi Paesi nel mondo, a conferma del fascino di questa manifestazione”.

“Sono certa che la prossima edizione sarà straordinaria, con questo percorso a otto che si ispira alle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità – ha aggiunto Beatrice Saottini, Presidente della 1000 Miglia srl – non vediamo l’ora di partire per un altro viaggio nell’Italia più bella, fra agonismo, paesaggi mozzafiato e ovviamente l’entusiasmo del pubblico italiano, che non manca mai di accogliere i nostri equipaggi col calore che lo contraddistingue”.