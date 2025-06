Divulgare la poesia, anche dialettale, studiandone al contempo le possibili contaminazioni con altre arti come la pittura, la musica e la fotografia. Questo lo scopo di “Suggestioni di…versi”, che si svolgerà a San Felice martedì 17 giugno, in piazza Matteotti alle 21. A leggere le loro opere saranno i poeti Luigi Golinelli, Giuliana Guerzoni, Doriano Novi e Emma Peliciardi.

Le loro poesie hanno ispirato i fotografi del Photoclub Eyes, che esporranno i loro scatti “suggeriti” dalle liriche, i pittori di “Torre Borgo” con le loro opere in esposizione e gli allievi della Fondazione scuola di musica Andreoli che, al piano, eseguiranno brani tratti dal repertorio classico e moderno, sempre ispirati dalla lettura dei componimenti, con la supervisione delle docenti Tiziana Pomidoro e Sonia Magagnoli. «Di poesia si deve parlare – spiega l’assessore alla Cultura Elettra Carrozzino – e con questa iniziativa abbiamo inteso abbinare forme di arte diverse per raggiungere un pubblico maggiore». A introdurre la serata sarà Enrica Azzolini, le poesie saranno lette da Irma Ridolfini. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà al Palaround. Organizza l’assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con Fondazione scuola di Musica Andreoli, Pro Loco, associazione Torre Borgo e Photoclub Eyes.