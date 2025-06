Dal 20 al 24 giugno è di nuovo Fiera di San Giovanni. Giunto alla 153a edizione, l’appuntamento che segna ufficialmente l’inizio dell’estate si ripropone tra radici e novità, segnando una tappa fondamentale della vita spilambertese.

Fulcro della fiera sono le eccellenze e le particolarità del territorio, che celebrano e raccontano cos’è Spilamberto. Dall’aroma dell’aceto balsamico tradizionale di Modena alle idee fantasiose dei giostrai, fino al ricco tessuto associativo che contraddistingue la comunità, la Fiera di San Giovanni è davvero la vetrina di Spilamberto verso il mondo e, allo stesso tempo, una grande piazza in movimento continuo per cinque giorni.

La 153a edizione della Fiera di San Giovanni continuerà nel solco delle caratteristiche che hanno reso l’appuntamento una grande manifestazione. Non mancheranno, infatti, baracconi e giostrai, parte della tradizione spilambertese, la piazza delle associazioni, l’angolo food a cura dei commercianti delle Botteghe di Messer Filippo, e allo stesso tempo saranno rappresentati modi innovativi di fare agricoltura con la mostra dei produttori biologici durante la prima serata e lo spazio dedicato agli animali nel giardino della Rocca.

«La forza della Fiera di San Giovanni – spiega il Sindaco Massimo Glielmi – è di essere molto più della somma di tutte le realtà che partecipano e contribuiscono alla sua realizzazione: è la foto di ciò che Spilamberto è, e vuole essere. Ce lo riconoscono tutti, quando vengono a visitarci durante la fiera: qui si respira proprio un’aria differente. E come amministrazione comunale, il nostro impegno è che quell’aria continui a circolare libera».

«Accanto alle presenze tradizionali della fiera – spiega Alessandra Anderlini, Assessora a Cultura e Biblioteca, Turismo, Promozione Territoriale ed Eventi, Centro Storico del Comune di Spilamberto – sono stati potenziati gli spettacoli musicali con l’allestimento di un Palco della Fiera in piazzale Rangoni che, dalle 21 alle 22.30, farà da snodo principale della ricca offerta della fiera, con esibizioni in ogni angolo del paese. Per questa edizione abbiamo voluto davvero mettere la musica al centro, ideale e fisico, perché Spilamberto è una terra di musicisti e perché la musica è davvero un linguaggio in grado di unire tutti».

In particolare, sul Palco della Fiera verrà celebrata la figura di Fabrizio De André, nel doppio anniversario degli 85 anni dalla nascita e dei 25 dall’intitolazione di vicolo De André, un cantautore con cui la comunità spilambertese coltiva un legame profondo che sarà testimoniato dalle serate musicali dedicate al cantautore e dal meraviglioso allestimento di via Obici realizzato dall’associazione omonima.

“L’anima popolare della fiera sarà simboleggiata anche dallo speciale allestimento di isole verdi in corso Umberto con alberi di noce ed erbe di stagione a dimora, a ricordare le tradizioni della raccolta delle noci per fare il Nocino e dei fiori selvatici per realizzare ‘l’acqua di San Giovanni’, e dalla scelta di potenziare l’esposizione di artigianato artistico e di proposte vintage, di seconda mano e di riuso, accanto al mercato fieristico ambulante tradizionale nei giorni di sabato e domenica”.

«La nostra amatissima Fiera- commenta l’Assessore al commercio Stefania Babiloni – rappresenta, non solo per gli spilambertesi, uno degli appuntamenti più importanti dell’estate, sono infatti 5 giorni pieni di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età. La Fiera è uno stato d’animo, è un momento di comunità, condivisione, sicuramente di arte e cultura, ma anche di commercio sia per i nostri negozianti sia per le nostre associazioni, che hanno l’opportunità di farsi conoscere e organizzare attività per autofinanziarsi. Ci tengo personalmente a ringraziare sia i commercianti che i volontari delle associazioni perché contribuiscono in maniera importante ad ampliare l’offerta culturale di San Giovanni mettendosi in gioco, facendo di questo evento qualcosa di unico».

Per consultare il programma completo della fiera e rimanere aggiornati su variazioni e spostamenti, visitare il sito www.fierasangiovanni.it.