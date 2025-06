Domani, mercoledì 18 giugno 2025, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in via Emilia Centro, sotto il Portico del Collegio, Confcommercio Modena e Siulp effettueranno un volantinaggio per sensibilizzare la cittadinanza sui problemi della criminalità predatoria e su quello delle sempre più frequenti aggressioni alla Forze dell’Ordine.

Per l’occasione saranno distribuite gratuitamente due guide, realizzate dal Siulp e da Confcommercio Modena: una, rivolta ai cittadini, contiene consigli e buone prassi per prevenire i furti in abitazione e sulla sicurezza in generale; l’altra è un vero e proprio vademecum per aumentare la sicurezza delle attività commerciali.

Inoltre, verrà diffuso un questionario su sicurezza e degrado della città di Modena, che sarà compilabile online tramite Qrcode in forma anonima, per conoscere e comprendere ciò che più crea apprensione ma anche le aspettative dei cittadini modenesi.

Infine, verranno illustrate le prossime le prossime iniziative di Siulp e Confcommercio Modena che prevedono serate di informazione e formazione riguardo la sicurezza e che, insieme ai risultati del questionario, costituiranno la base per un’iniziativa pubblica con esperti del settore.