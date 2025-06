È quanto accaduto due giorni fa nel territorio di Imola dove, una pattuglia della Polizia Stradale del locale Distaccamento, impegnata in controlli massivi atti a prevenire la guida in stato di ebbrezza alcolica e dopo aver assunto sostanze stupefacenti, sulla Statale 610 Selice fermava un’autovettura Audi A3 che, innanzi agli stessi sterzava bruscamente andando a percorrere la corsia opposta in contromano.

Fermato poco dopo in sicurezza, il conducente, un 55enne italiano, durante il controllo non era in grado di sostenersi e manifestava forti esalazioni alcoliche nel respiro. In seguito al test con etilometro infatti, emergeva un tasso alcolemico di ben 4 volte superiore il valore massimo consentito per conducenti normali (0,5 gr/l soglia massima). Inoltre, approfondendo il controllo, il veicolo con il quale stava circolando risultava gravato da un fermo fiscale. Per l’uomo è scattata subito la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica oltre al sequestro ai fini della confisca del veicolo condotto e sanzioni per più di 2.000 euro.

Altri cinque conducenti sono risultati positivi al test dell’alcool nel weekend a seguito dei controlli sul territorio. Per anch’essi è scattata la sospensione della patente di guida e la segnalazione all’A.G.

Si precisa che quella finora formulata nei confronti del soggetto denunciato è un’ipotesi accusatoria ancora al vaglio delle competenti Autorità Giudiziarie e che il procedimento è in fase di indagine preliminare, essendo la responsabilità penale provata solo con sentenza di condanna passata in giudicato.