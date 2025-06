Martedì 24 giugno, alle ore 18, all’Opificio Golinelli di Bologna, il public program della mostra Dall’origine al destino ( aperta al pubblico fino al 29 giugno ) si conclude con l’incontro Tra innovazione e nuovi mondi: quali limiti e frontiere? Dialogheranno – introdotti da Antonio Danieli, Vicepresidente e Direttore Generale di Fondazione Golinelli: Federica Guidi, Presidente di Ducati Energia S.p.A.; Andrea Ferraresi, Director Strategy & Centro Stile Ducati; Andrea Zanotti, Presidente di Fondazione Golinelli e Adriano Fabris, Docente di filosofia morale ed etica della comunicazione all’Università di Pisa.

Se all’origine, era chiaro che le opere d’arte e le opere “tecniche” convergevano, oggi sembra che questo legame si sia perduto nel processo di divaricazione dei saperi. Tuttavia, riscoprire il dialogo tra innovazione, creatività e bellezza, e riflettere sul binomio che coniuga innovazione e progresso dell’umanità, appare sempre più importante. In un’epoca di grande accelerazione della potenza tecnica diventa indispensabile riannodare i fili tra techné e poiesis.

Federica Guidi è stata Ministro dello Sviluppo Economico dal 22 febbraio 2014 al 5 aprile 2016. Dal 1996 al 2022 Vice Presidente Esecutivo e Consigliere di Amministrazione di Ducati energia S.p.A. – dal 2022 è Presidente di Ducati energia S.p.A.

Andrea Ferraresi dopo una laurea in Ingegneria Aeronautica presso l’Università di Pisa e un master in Business Administration presso la Bologna Business School, entra in Ducati nel 2000. Dal 2023 è alla guida del nuovo Dipartimento Strategy & Centro Stile, assumendo la responsabilità anche della Corporate Strategy, della Product Strategy e del Product Marketing, con il ruolo di Director Strategy & Centro Stile Ducati.

Adriano Fabris è docente di filosofia morale ed etica della comunicazione all’Università di Pisa. Dirige la rivista Teoria ed è uno dei conduttori di Ascolta si fa sera (Radio1). Attualmente dirige l’Istituto di ricerche ReTe per il dialogo interreligioso presso la USI (Università della Svizzera Italiana) di Lugano.

Andrea Zanotti è presidente di Fondazione Golinelli e professore ordinario di Diritto canonico alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. È co-curatore della mostra Dall’origine al destino.

Antonio Danieli (Faenza, 1974) è Vice Presidente e Direttore generale di Fondazione Golinelli, co-ideatore e co-curatore della mostra dall’ “Origine al Destino” e del ciclo di dialoghi collegato.

Ingresso gratuito previa registrazione sul sito: www.dalloriginealdestino.it