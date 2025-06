Nel tardo pomeriggio di ieri, 18 giugno, numerose segnalazioni da parte di cittadini pervenute al 112 hanno richiesto l’intervento urgente dei Carabinieri in via Fratelli Cervi, dove era stata segnalata una lite violenta tra un uomo e una donna, con riferita aggressione fisica ai danni della donna. L’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Reggio Emilia ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza, che ha cercato di riportare la calma, invitando l’uomo – visibilmente agitato – a recarsi presso la Stazione Carabinieri di Cavriago per ulteriori accertamenti. La donna, anch’essa presente, ha rifiutato le cure mediche e ha dichiarato di non voler sporgere denuncia.

Giunti in caserma, durante le attività di identificazione e verifica, l’uomo – un 55enne residente a Cavriago – in evidente stato di agitazione, alla semplice richiesta se avesse fatto uso di alcolici si è improvvisamente scagliato con violenza contro il comandante della Stazione di Cavriago. Solo grazie all’intervento di altri due militari presenti è stato possibile bloccare l’aggressore, non senza difficoltà. A seguito della violenza dell’uomo, il comandante e un altro Carabiniere hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 4 e 2 giorni dai sanitari.

Con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale i carabinieri di Cavriago hanno quindi arrestato il 55enne, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano. Contestualmente, i militari della Stazione di Cavriago, coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, hanno avviato una parallela attività investigativa, finalizzata a verificare l’eventuale sussistenza di condotte maltrattanti da parte dell’uomo nei confronti della donna coinvolta nella lite, come emerge da alcuni elementi raccolti nelle prime fasi dell’indagine.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.