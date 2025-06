Entrerà in vigore domani l’ordinanza anti-degrado a Castelfranco Emilia. Nel periodo compreso tra il 20 giugno e il 19 luglio, in Città saranno in vigore misure straordinarie a tutela della quiete pubblica, della sicurezza urbana e del decoro del centro storico, con una limitazione di orari e modalità di vendita di bevande alcoliche e la chiusura anticipata di alcuni esercizi commerciali nei casi in cui non siano presenti adeguate misure di prevenzione.

Il provvedimento prevede, in particolare, la chiusura obbligatoria dalle 20:00 alle 6:00 per gli esercizi di vicinato alimentari e misti con superficie inferiore ai 250 mq privi di sistemi di sicurezza – come street tutor o personale di vigilanza –, e il divieto di vendita per asporto di alcolici, nella stessa fascia oraria, per le attività artigianali alimentari non dotate di strumenti di controllo, come pizzerie, gelaterie, rosticcerie, panetterie. L’ordinanza individua puntualmente le vie e piazze interessate – indicativamente quelle del centro storico e limitrofi – e stabilisce sanzioni pecuniarie fino a cinquemila euro per i trasgressori, oltre alla possibile sospensione dell’attività commerciale in caso di recidiva.

«Il provvedimento – spiega il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano – si è reso necessario a seguito del crescente afflusso di persone in centro nelle ore notturne, alimentato dal calendario di eventi estivi e dal clima favorevole: vogliamo prevenire situazioni di disagio, disturbo della quiete e episodi di inciviltà e degrado, con particolare riferimento al consumo non regolato di alcolici. Per questo il provvedimento si inserisce in una fitta collaborazione che abbiamo con le forze dell’ordine, in particolare con i Carabinieri, e con la Polizia locale».