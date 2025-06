Il 20 giugno è previsto lo sciopero di 8 ore delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici per il rinnovo dei contratti dell’industria. Con questo arrivano a 40 le ore di sciopero per conquistare i CCNL e garantire salati dignitosi.

Dopo la importante firma del contratto delle cooperative, che definisce un aumento delle retribuzioni di almeno 200€, è urgente superare l’atteggiamento irresponsabile delle associazioni datoriali, che continuano a non voler riaprire le trattative.

Rinnovare i contratti serve ad aumentare i salari, contrastare la precarietà, estendere i diritti e rafforzare la sicurezza sul lavoro, evitando le morti e garantendo così un lavoro sicuro e i diritti in tutto il sistema degli appalti.

Le metalmeccaniche e i metalmeccanici, uniti per riconquistare il tavolo di trattativa, non si fermeranno finché non sarà riaperto il negoziato e raggiunto un accordo, a partire dalla piattaforma approvata democraticamente dai lavoratori e dalle lavoratrici.

Si prevede una grande manifestazione regionale venerdì a Bologna, con migliaia di metalmeccanici e metalmeccaniche in arrivo da tutti i territori emiliano romagnoli, oltre 60 autobus e meccanismi di car sharing attivati in tutte le provincie per dare una risposta alle persone che non avevano trovato posto sugli autobus programmati.

Il concentramento della manifestazione è previsto all’interno del Parco Nord alle ore 9.00.Il termine della manifestazione è previsto sempre al Parco Nord alle ore 13.30 con l’intervento a nome di Fim Fiom Uilm di Ferdinando Uliano.

Senza contratto si sciopera e si blocca il Paese, scioperiamo tutte e tutti, svuotando le fabbriche e riempiendo le piazze, per rinnovare i CCNL e dare dignità al lavoro.

(FIM-FIOM-UILM Emilia Romagna)