Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione della torre di addestramento per il personale Speleo Alpino Fluviale (SAF) dei vigili del fuoco, realizzata presso la sede della Direzione Regionale per l’Emilia-Romagna, al Vigile Tiziano Nannuzzi, scomparso durante nell’Agosto del 1984 durante una spedizione sulle cime dell’Himalaya.

L’evento, si è svolto presso il Polo didattico della Direzione Regionale ed ha visto la presenza del Direttore Regionale per l’Emilia Romagna Ing. Francesco Notaro e del Comandante di Bologna Ing. Mauro Caciolai che hanno accolto i numerosi ospiti, tra cui i familiari di Tiziano Nannuzzi e alcuni colleghi della sfortunata spedizione.

La cerimonia è stata anticipata da un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del tragico incidente dell’elicottero Drago VF 56, nel Comune di Vicovaro avvenuto 25 anni fa, nel quale hanno perso la vita quattro vigili del fuoco e un volontario di protezione civile.

L’ing. Tolomeo Litterio ha illustrato con foto e video la personalità di Tiziano Nannuzzi, entrato a far parte del Corpo Nazionale de Vigili del Fuoco prima come Ausiliario del 68° corso e in seguito come Vigile Permanente presso il Comando di Bologna.

Appassionato da sempre delle arrampicate, viene subito notato subito dal suo Comandante per le sue abilità di scalatore. Nel biennio 1981-1982 si unisce al Gruppo Speleo VV.F., istituito a seguito di un crescente aumento di richieste di soccorso nella zona appenninica di Sasso Marconi.

Durante la manifestazione sono state presentate l’attività del nucleo SAF regionale e le procedure addestrative che rendono gli appartenenti di questo nucleo sempre pronti ad affrontare qualsiasi situazione.

La cerimonia si è conclusa con la scopertura della targa commemorativa posta in adiacenza all’impianto addestrativo.