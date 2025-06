Proseguono le donazioni della Regione ai tribunali dell’Emilia-Romagna, per dotare gli uffici di attrezzature informatiche non più utilizzate, ma perfettamente funzionanti, e favorire così la digitalizzazione del processo penale.

Dopo Modena e la procura di Reggio Emilia, oggi è stata la volta del Tribunale reggiano dove, alla presenza della presidente, Cristina Beretti, l’assessora regionale alla Legalità, Elena Mazzoni, ha ceduto gratuitamente 10 computer da tavolo, nell’ambito dell’Accordo quadro col Ministero della Giustizia per favorire la digitalizzazione e l’efficienza degli uffici giudiziari.

“Un contributo al prezioso lavoro svolto quotidianamente all’interno degli uffici giudiziari- ha commentato l’assessora-. Il materiale che consegniamo oggi non è più utilizzato dalla Regione per via di mutate esigenze, ma è perfettamente funzionante e potrà essere di grande utilità per gli uffici giudiziari. Abbiamo risposto in modo immediato, perché una giustizia efficace ed efficiente rappresenta uno strumento di fiducia nelle istituzioni e di sviluppo sociale. Ringrazio il Settore Innovazione Digitale, Dati, Tecnologia e Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna che ha reso possibile questa cessione in tempi così rapidi”

“Desidero ringraziare sentitamente la Regione Emilia-Romagna e l’assessora Mazzoni per la tempestività e l’attenzione dimostrate nel cederci i 10 personal computer da tavolo. Questi strumenti saranno di fondamentale importanza per ottimizzare l’attività lavorativa del Tribunale e rispondere alle crescenti esigenze operative – ha dichiarato la presidente Beretti – Colgo inoltre l’occasione per sottolineare quanto sia prezioso per noi poter contare su ulteriori future cessioni, qualora ve ne fosse la possibilità, poiché il bisogno di dotazioni informatiche resta sempre elevato”.

Patto Regionale per una giustizia più efficiente

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Patto Regionale per una giustizia più efficiente, efficace, integrata e digitale, sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna col Ministero della Giustizia e altri partner istituzionali. Proprio grazie a questo Patto, la Regione può intervenire in un ambito che sarebbe normalmente di competenza esclusiva del Ministero. Un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni possa superare i tradizionali confini di responsabilità, permettendo risposte tempestive e concrete ai bisogni del territorio.

Le precedenti donazioni

Questa cessione segue quella del 7 marzo scorso alla procura di Reggio Emilia. In quel caso erano state cedute in tutto 50 apparecchiature informatiche comprendenti 15 computer da tavolo, 15 computer portatili e 20 schermi da 22 pollici e quella al tribunale di Modena del 5 giugno scorso dove è stata consegnata una dotazione informatica composta da 50 computer portatili e 40 computer da tavolo.