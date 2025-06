Con il punteggio di 76(4) 36 107 la coppia formata dall’australiano Matthew Christopher Romios e dallo statunitense Ryan Seggerman conquista l’Emilia-Romagna Tennis Cup 2025 di doppio superando in finale la coppia testa di serie numero 1 formata dall’austriaco Alexander Erler (numero 43 al mondo con 8 titoli vinti) e dal tedesco Costantin Frantzen (49 di ranking).

Per Romios, numero 70 al mondo in doppio, si tratta del secondo successo consecutivo dopo la vittoria dello scorso anno con l’italiano Bortolotti, per Seggerman invece questo successo ha il sapore del riscatto dopo la finale persa qui a Sassuolo proprio contro Romios nel 2024.

Primo set all’insegna dell’equilibrio con la freccia a favore di chi si trova al servizio. Si arriva così al 6-6 con l’equilibrio che si spezza ad inizio tie break quando Romios-Seggerman strappano due servizi agli avversari scattando sul 3-0. Erlen e Frantzen accennano un rientro che però si esaurisce con un doppio fallo dell’austriaco che vale il 5-1 degli avversari. Seggerman serve una prima potente al centro che vale ben 4 set point. Due di questi annullati prima di una risposta vincente di Romios che chiude i conti del primo parziale dopo 39 minuti.

Il secondo set inizia sulla falsariga del primo con le due coppie che mantengono in scioltezza il proprio turno di servizio fino al quarto gioco quando un passante in lungolinea di Erler vale il break per la coppia testa di serie numero 1. La partita ora è più spettacolare e Romios con una gran volée si guadagna la palla per il controbreak immediato che però Seggerman vanifica sbagliando un comodo passante. Il controbreak arriva al settimo gioco quando ormai la partita sembrava avviata verso il super tie break decisivo. Erler e Frantzen però non si arrendono e un errore di Romios li riporta sopra di un break sul 5-3. Il servizio dell’austriaco non tradisce e si va così al super tiebreak.

Nella frazione decisiva Romios e Seggerman scappano via nel punteggio fin da subito mantenendo una doppia distanza di vantaggio fino al 10-7 conclusivo.

«E’ stata una settimana fantastica – dichiara Romios – Ho scelto Seggerman che avevo battuto lo scorso anno in finale e direi che la scelta è stata vincente». «Una bela rivincita – aggiunge Seggerman – Grazie all’organizzazione del torneo, davvero impeccabile. E’ un successo che mi porterò dentro per tanto tempo».

A premiare la coppia vincitrice il direttore generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria e il presidente dello Sporting Club Sassuolo Luca Silingardi.