I tecnici di Arpae sono intervenuti nelle prime ore del mattino di oggi lunedì 23 giugno 2025 per un incendio divampato all’interno della Gape Due, in via Regina Pacis 306 a Sassuolo, nell’area industriale. L’azienda produce stampi per l’industria ceramica, svolgendo l’attività in due capannoni contigui. L’incendio ha interessato parzialmente uno dei due fabbricati, danneggiando una delle linee produttive.

Quando i tecnici Arpae sono giunti sul posto hanno verificato che l’incendio era stato domato e le squadre dei Vigili del fuoco stavano procedendo allo spegnimento degli ultimi focolai. Tenendo conto anche della direzione del vento fornita dalla Struttura IdroMeteoclima di Arpae (Sud-Ovest / Nord-Est nelle prime ore della mattina, per poi invertire la direzione nelle ore più calde della giornata), sono state effettuate alcune misurazioni istantanee degli inquinanti tipici della combustione (Composti organici totali, Cot) nelle aree circostanti l’incendio con la strumentazione a lettura diretta, che non hanno evidenziato situazioni di criticità.

Il vento e la prossimità al fiume Secchia potrebbero aver favorito l’instaurarsi di una corrente d’aria verso l’abitato di Modena, fatto confermato da diverse segnalazioni di odore di bruciato, in particolare nella zona Crocetta. Sono stati individuati 3 punti significativi dove posizionare campionatori passivi per svolgere monitoraggi di lunga durata e valutare eventuali ricadute ambientali per composti organici volatili (Cov) e aldeidi. In particolare, i campionatori passivi sono stati collocati presso l’Ospedale di Sassuolo (parcheggio), l’Ospedale di Baggiovara (parcheggio Dipartimento Sanità Pubblica) e la Scuola Media “Guidotti” in via Giardini, 543. I risultati di questi rilievi saranno comunicati appena disponibili.

Nei prossimi giorni, Arpae proseguirà gli accertamenti e le verifiche finalizzate a seguire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di corretto smaltimento dei rifiuti generati dall’incendio.