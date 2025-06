Un intervento in grado di superare le criticità idrauliche che, negli anni, hanno portato a diversi allagamenti nella zona di Pontenuovo.

È stato approvato questa mattina dalla Giunta del Comune di Sassuolo il progetto esecutivo dell’intervento di riequilibrio idraulico del rio San Marco, finanziato dal Pnrr – misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico, per interventi individuati e regolamentati da Ordinanze, per un importo complessivo pari a 1.250.000,00 euro.

Il rio San Marco è un corso d’acqua che nasce tra la Strada Provinciale S.P. 20 a Sud e Via d’Annunzio a Nord a Pontenuovo, che defluisce prima in un impluvio naturale a cielo aperto e, giunto ai margini dell’area abitata, si presenta tombinato, con un tracciato che si snoda tra giardini e aree cortilive.

Un percorso che presenta rilevanti criticità idrauliche (bruschi cambi di direzione, disaccoppiamento ed elevato grado di vetustà dei manufatti, ecc.) tali da provocare esondazioni superficiali in occasione di eventi meteorici anche non particolarmente intensi.

“Si tratta di un intervento fondamentale per rispondere e risolvere le criticità della zona – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sassuolo Maria Raffaella Pennacchia – che nel corso degli ultimi anni aveva evidenziato problemi di allagamento. In particolare, la nuova realizzazione supererà il vecchio tombamento e negli interventi saranno rifatte completamente le condotte fognarie dell’intera zona. Un cantiere che vedrà il suo avvio già a Luglio e durerà all’incirca una decina di mesi”.

Per illustrare l’intervento di riequilibrio idraulico ed il cantiere stradale ai residenti ed alle attività della zona, è stato organizzato un incontro pubblico che si svolgerà domani sera, mercoledì 25 giugno, a partire dalle ore 18,30 presso la canonica della Parrocchia della Consolata alla presenza dei tecnici comunali e di Hera.