C’è tempo fino alle ore 12,00 del 7 luglio 2025 per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione della Provincia di Modena per la copertura a tempo determinato e a tempo pieno di un posto al profilo professionale di Funzionario Amministrativo – Area Funzionari e della Elevata Qualificazione, per attività di ricostruzione dei territori alluvionati presso la Provincia di Modena.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo di candidatura sul Portale del Reclutamento “inPA”, raggiungibile dal link disponibile nel sito della Provincia, dove sono contenute anche tutte le informazioni sui requisiti di studio, le modalità per presentare domanda e lo svolgimento delle prove previste.

Il bando prevede una selezione per soli titoli e un colloquio individuale a contenuto tecnico-professionale che ha la finalità di verificare il possesso delle conoscenze specialistiche dei candidati, la capacità di sviluppare ragionamenti di media complessità nell’ambito degli stessi e in un colloquio che potrà comprendere prove situazionali individuali e/o di gruppo e colloquio motivazionale condotto da uno psicologo del lavoro e/o da un esperto in risorse umane.

Il contratto durerà fino al 31 dicembre 2025 e sarà rinnovabile fino al raggiungimento massimo di 24 mesi di lavoro.

Tutte le comunicazioni di carattere generale (ammissione candidati, comunicazioni ai candidati, calendario prove, esiti prove, graduatoria) relative alla selezione saranno pubblicate sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena www.provincia.modena.it – La Provincia informa – sezione Concorsi e selezioni e tramite il portale unico del reclutamento In.PA https://www.inpa.gov.it/ dove è possibile consultare il bando completo.

Inoltre, il bando è pubblicato anche sul sito della Provincia all’indirizzo:

https://www.provincia.modena.it/ext/1/168507/bando/selezione-pubblica-titoli-colloquio-copertura-tempo-determinato-pieno-1-funzionario-amministrativo-area-funzionari-elevata-qualificazione-prov-mo-2025-179/