Nel corso del Consiglio comunale di San Felice sul Panaro dello scorso 23 giugno è stato approvato all’unanimità il regolamento del Forum dei giovani. La votazione ha concluso un percorso iniziato lo scorso gennaio e che in tre diversi incontri, gli altri due si sono svolti in marzo e aprile, aveva coinvolto una ventina di ragazzi dai 15 ai 34 anni, provenienti dai mondi sportivo, culturale, musicale e dell’associazionismo.

Numerose le finalità che il Forum si prefigge, tra le quali: rappresentare i giovani del territorio in forma democratica e partecipata; stimolare la partecipazione dei giovani alla vita pubblica; permettere ai ragazzi di disporre di uno strumento di dialogo e relazione istituzionale con l’Amministrazione comunale; mettere a disposizione dei giovani uno spazio di dialogo e confronto, in cui possano esprimere liberamente opinioni su tematiche di proprio interesse, incluse le proposte e le politiche promosse dall’Amministrazione comunale; formulare proprie proposte; permettere all’Amministrazione comunale di consultare i giovani su questioni specifiche; dare ai ragazzi la possibilità di esprimersi e di agire su problematiche che li riguardano, formandoli alla vita democratica e alla gestione della vita di comunità; promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche giovanili.

«Lo scorso 23 giugno si è compiuto un passo fondamentale per poter dare voce e valore ai giovani del paese – ha spiegato l’assessore alle Politiche Giovanili Paolo Pianesani – ci eravamo prefissati di raggiungere questo obiettivo e ci siamo riusciti grazie alla partecipazione dei giovani e grazie al prezioso contributo della consigliera delegata Paola Ferrari, della referente per l’Unione alle Politiche Giovanili Emanuela Sitta e del sindaco Michele Goldoni. Ora i giovani hanno uno strumento fondamentale per potersi confrontare con l’Amministrazione comunale e proporre iniziative per creare un valore aggiunto al paese e ai ragazzi stessi».