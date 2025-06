Proloco Marano sul Panaro, il Circolo Auser la Grama e il Comune di Marano sul Panaro sono lieti di annunciare l’attesissima edizione 2025 della “Marano Hopfest – Festa del Luppolo Autoctono” che si terrà il 27 e 28 giugno a Marano s.P., Modena.

Questo evento, che celebra i luppoli Maranesi e il luppolo italiano, si è affermato nel corso del tempo come l’appuntamento di riferimento nel settore del luppolo nazionale e come festival peculiare e unico nel panorama birrario nazionale. In continuità con la Festa del Luppolo Autoctono, questa edizione avrà come focus i luppoli italiani, anche se l’organizzazione è in capo a ProLoco Marano sul Panaro e Circolo Auser la Grama, per realizzare un connubio tra festival specializzato e accoglienza da sagra locale.

Il progetto di ricerca, che ha dato vita alla Festa del Luppolo Autoctono, ha compiuto un lungo percorso, studiando, ricercando e sviluppando esperienza nel settore. Ha raggiunto numerosi obiettivi, trasformando un sogno in una realtà concreta, costituita da aziende, prodotti e, soprattutto, da persone. Questa iniziativa ha dato vita a una vera filiera italiana del luppolo.

Per testimoniare questa straordinaria crescita, quest’anno è Proloco Marano sul Panaro ad organizzare l’evento. Sono stati invitati diversi birrifici locali, per celebrare la brassicoltura a km0. abbiamo deciso di apportare delle rivoluzioni. A differenza degli anni precedenti, ospiteremo in particolare birrifici locali, tra cui Serra del Corno, White Dog, Birramante, Low Profile, Beer Belly, Labeerinto. Il nostro obiettivo è dare alla Festa del Luppolo una maggiore sostanza e caratterizzazione, in linea con il suo nome e lo spirito che la anima. Saranno presenti anche stand gastronomici allestiti da Proloco Marano sul Panaro, Circolo Auser la Grama e commercianti locali.

Inoltre, venerdì 27 sarà possibile seguire i laboratori di degustazione guidati da Matteo Davoli, referente regionale Unionbirrai Beer Taster.

Infine, saranno presenti sul palco in Piazza Matteotti le band The Grooviers, venerdì 27 giugno, e la band PL_ACIDO, sabato 28 giugno.

La Marano Hopfest 2025 sarà un festoso happening che coinvolgerà birrifici, associazioni culturali birrarie, esperti birrai e gastronomici, appassionati di birra, e tutta la comunità di Marano e provincia.

La prima coltivazione locale risale all’anno 1876

Fonti storiche attestano che la prima notizia di coltivazione di luppolo in Italia risale all’anno 1876 nel territorio del Comune di Marano sul Panaro.

Tale coltivazione era presente nella tenuta del Marchese Montecuccoli, primo coltivatore italiano della pianta. Il Comune di Marano sul Panaro ha avviato nel 2012 un progetto di ricerca in collaborazione con il Centro Interdipartimentale per l’energia e l’Ambiente dell’Università degli Studi di Parma per svolgere un’indagine capillare sul territorio e per reperire e georeferenziare il germoplasma di luppolo di “ecotipo locale” adattato agli ambienti pedecollinari.

Il progetto di ricerca ha portato, nell’anno 2017, alla registrazione di 3 varietà di luppolo italiano denominate “M/P Futura”, “M/P Aemilia”, “M/P MODNA”.

Annualmente, nel periodo estivo, viene realizzata nel Comune di Marano la “Festa del Luppolo Autoctono”. Durante la festa, i visitatori possono partecipare a degustazioni allietate da musica dal vivo e street food.