Il prossimo weekend prevede a Castelnovo Monti alcune importanti manifestazioni sportive, per le quali saranno necessarie alcune variazioni alla viabilità.

Nel dettaglio, domenica 29 giugno è in programma lo slalom automobilistico Pianello – Bondolo, gara valida per il Campionato Italiano Slalom in salita Msp Italia, 7° Trofeo Italia Unicef e 2° Trofeo Formula Tricolore: l’evento sarà dalle ore 8.30. Per consentirne lo svolgimento, dalle ore 8 alle 19 di domenica sarà sospesa la circolazione e chiusa la strada su via Pianello – Sp 108, dal confine con Castelnovo Monti, per circa 2,7 km in direzione del capoluogo.

Il secondo evento in programma sempre domenica è il 24° Giro della Pietra, gara podistica nazionale del circuito Uisp-Csi, su un percorso di 17 Km attorno a Bismantova (Categorie Assolute) e a seguire la gara non competitiva di 5 Km. Il ritrovo sarà al Centro Coni di atletica leggera e partenza alle ore 9. Per lo svolgimento della manifestazione, il piazzale del Centro Coni e Piazzale Collodi vedranno l’istituzione del divieto di transito e di sosta dalle ore 7 alle ore 12, così come in via F.lli Cerci dalle ore 8.45 alle 9.15. In via Verdi, via Bismantova e via Carnola ci sarà divieto di transito (eccetto autorizzati) e divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, dalle ore 9 alle 9.30. Da via Ginepreto a via Macchiusa (via Ginepreto, via Vologno, via Marconi, via Campolungo, via Macchiusa) ci sarà divieto di transito (eccetto autorizzati) e divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, dalle ore 9.15 alle ore 11. In via Vivaldi e via Comici dalle 9.40 alle 11.30. Sarà istituito un senso unico a scendere da via Micheli a via Martiri di Legoreccio a partire dalla rotonda che si trova in prossimità del salumificio “Boni Dante e figli”, e un senso unico a salire dalla rotonda in oggetto fino alla rotonda di Via Micheli.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello “inizio gara” fino al passaggio di quello con il cartello “fine gara”. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento di transito del primo concorrente.