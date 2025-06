Ottima partenza per la 5a edizione del festival Maratona d’Estate in Lirica in corso dal 26 al 28 giugno nella splendida e preziosa cornice del Convento dei Frati Cappuccini di Castel San Pietro Terme (in via Viara, con entrata laterale su via Tanari), organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Scena Musicale di Bologna (ingresso libero e gratuito).

Grande affluenza di pubblico e tanti applausi alla prima serata di giovedì 26 dal titolo “Note di un valzer fra lirica e danza”, proposta in occasione del 200° anniversario della nascita di Johann Strauss, con i soprani Anna Flores e Paola Cigna, il tenore Roberto Ferrari Melega e le ballerine Maria Vittoria Mancini e Livia Tommasoli. Una serata alla quale è intervenuta anche la sindaca Francesca Marchetti, per portare i saluti e ringraziamenti della città a organizzatori, artisti e pubblico.

E anche nel corso della mattinata di giovedì sono stati tantissimi i bambini delle scuole dell’infanzia che con grande entusiasmo hanno partecipato ballando e divertendosi all’incontro “La musica dei bambini”, insieme a Greta Bolognini, Anna Flores e Roberto Ferrari Melega.

Il festival prosegue fino a sabato 28 con altri artisti di grande talento, ricche introduzioni ai brani, meravigliosi costumi di scena ed una contestualizzazione che mira a coinvolgere un pubblico sempre più ampio e variegato. Nel pomeriggio di venerdì 27 , alle ore 16,30, poesia narrazione e musica con “L’aria che t’ira” di Roberto Tira e con Isabella Venturi, Manuele Gentile e Andrea Poletti. Sempre venerdì, alle 20,45, “Music of Broadway”: sul palco le più belle canzoni tratte da musical celebri, con Daria Mai, Laura Cavarretta e Francesco Uselli.

Sabato 28 , alle 16,30 “Pomeriggio in lirica – La voix humaine” (Jean Cocteau – Francis Poulenc) con il mezzosoprano Yui Mochizuki accompagnata dal maestro Marco Belluzzi al pianoforte. Alla sera, ore 20,45, “L’arte del canto lirico”, racconti di un artista d’opera con il baritono Romano Franceschetto accompagnato dal pianoforte del maestro Marco Belluzzi.

Per informazioni sul festival Maratona d’Estate in Lirica: Ass. Turistica Pro Loco: tel. 051 6951379, info@prolococastelsanpietroterme.it – www.prolococastelsanpietroterme.it

E non finisce qui: la musica lirica infatti (insieme alla Notte Celeste delle Terme in programma sabato 28) caratterizza l’intero ultimo weekend di giugno a Castel San Pietro Terme.

Domenica 29 all’Arena andrà in scena alle ore 21,30 l’opera lirica “Così fan tutte” (ossia “La scuola degli amanti”), dramma giocoso in due atti, con musica di Wolfgang Amadeus Mozart e libretto di Lorenzo Da Ponte. Un viaggio musicale tra amore, inganno e ironia, temi sempre attuali, così come quest’opera che fu rappresentata per la prima volta a Vienna nel 1790. Protagonisti sul palcoscenico dell’Arena, saranno i musicisti dell’Orchestra Senzaspine diretti da Tommaso Ussardi e giovani allievi del corso di “Perfezionamento per Cantanti Lirici in Repertorio Mozartiano” della Scuola dell’Opera del Comunale di Bologna, guidati nel percorso didattico e sulla scena dalla regia di Stefania Panighini. L’opera, proposta in formato ridotto, ha la sua connessione drammaturgica negli interventi di Pierfrancesco Giannangeli, storico del teatro, qui in veste di narratore.

Prenotazioni e acquisto biglietti nel sito del Comune: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/luogo/l-arena-di-castello

Per informazioni sugli spettacoli all’Arena: Servizio Cultura e Turismo tel. 051 6954112-159 – e mail: cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it