Dalla marcia su Roma alla Resistenza, dalle stragi nazi-fasciste al ritorno alla libertà: c’è tutto questo nella rassegna cinematografica “Cinema resistente sotto le stelle” che, da mercoledì 2 e per tutti le serate dei mercoledì del mese di luglio, verrà ospitata presso il Centro nuoto di Vignola.

Il 2 luglio è in programma il documentario del regista, scrittore e critico cinematografico Mark Cousins “Marcia su Roma”. Con documenti e immagini d’epoca, Cousins ricostruisce l’evento che diede inizio alla dittatura mussoliniana, la marcia su Roma del 28 ottobre 1922. Non si tratta solo di una ricostruzione storica, ma anche di un’analisi critica sull’attrazione esercitata dalla retorica del fascismo e sul ruolo che le immagini e il cinema hanno avuto nella costruzione del consenso.

Mercoledì 9 luglio, il regista Enzo Perriello presenterà due sue opere che indagano la Resistenza a livello locale. Prima verrà proiettato “I ragazzi che saremo” incentrato sulla Resistenza partigiana a Cortile di Carpi e poi “Storie di ragazzi”, interviste a protagonisti della Resistenza nella zona delle Terre di Castelli.

Mercoledì 16 luglio, sarà invece il regista Sergio Mariotti a presentare tre documentari che indagano figure e episodi della Resistenza nelle nostre terre: “Irma – Anty: una donna nella Resistenza”, dedicato a Irma Marchiani, la staffetta partigiana fucilata a Pavullo, medaglia d’oro al valor militare; “La rappresaglia germanica a Ospitaletto di Marano” che racconta i fatti dell’agosto del ’44 nella frazione di Marano e infine “Voci della memoria: testimonianze della Resistenza”.

Mercoledì 23 luglio, incontro con lo storico Giorgio Stefani che presenta due film. Il primo “Sopra le nuvole” racconta, attraverso la vicenda del protagonista Adriano, una delle più gravi stragi avvenute sull’Appennino modenese, quella di Monchio, Savoniero, Costrignano e Susano del marzo del 1944, regia di Riccardo Stefani e Sabrina Gigli. Il secondo è un documentario sulle stragi delle nostre montagne dal titolo “E vennero da lontano”, anche questo per la regia di Riccardo Stefani, che fu in concorso al Davide di Donatello.

Infine, mercoledì 30 luglio, chiude la rassegna un recente film d’animazione “Invelle”, del regista Simone Massi, che attraverso le vicende di tre ragazzi racconta le privazioni e gli orrori delle guerre e la speranza del ritorno alla pace. Tutti i film sono a ingresso gratuito. Alle 21.20 è in programma la presentazione, mentre alle 21.40 l’inizio vero e proprio della proiezione.

“Con il gruppo di lavoro che ha messo a punto il programma degli eventi in occasione dell’80esimo della Liberazione del Paese dal dominio nazi-fascista, abbiamo costruito anche questa rassegna cinematografica – conferma l’assessora alla Cultura del Comune di Vignola Daniela Fatatis – Grazie a tutti coloro che hanno collaborato e soprattutto grazie a Fabio Cuoghi che ha lavorato con passione alla sua realizzazione. Sempre nell’ambito del cartellone per gli “80esimi”, segnalo anche l’incontro che si terrà venerdì 4 luglio, nel parco della Biblioteca, alle ore 19.00 dal titolo “L’an n’èra mènga giòsta – La Resistenza in dialetto”, poesie e narrazioni di Raffaele Montanari, Maurizio Tonelli e Sergio Baldelli. Insomma, anche in estate Vignola non dimentica”.